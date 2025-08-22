En el cementerio moro de Barcia yace una oportunidad para la memoria multicultural

Escondido entre la maleza en la pequeña localidad de Barcia (Valdés) un cementerio cuestiona nuestra forma de entender la memoria nacional española. Un arco característico de los cementerios norteafricanos adorna la entrada de este espacio, levantado para albergar los restos de soldados musulmanes marroquíes que murieron luchando en el bando franquista durante la Guerra Civil.

Este cementerio, hoy olvidado, está ubicado en una zona conocida localmente como "La Rampla", en el kilómetro 500 de la carretera nacional 634, a unos 4 kilómetros de Luarca. Ocupa una superficie aproximada de 4..500 metros cuadrados y, según testimonios orales, fue levantado por la población civil de la zona sobre terrenos comunales. Aunque su construcción fue colectiva, estuvo dirigida por alfaquíes musulmanes, que guiaron la obra con sus conocimientos.

El camposanto tiene un diseño rectangular, y en cada esquina podemos encontrar una torre cuadrada que recuerda a una atalaya, lo que le confiere un aspecto militar. En su interior, todavía pueden verse las piedras que delimitan las tumbas, semiocultas entre la vegetación y hundidas en la tierra húmeda.

El número exacto de entierros sigue siendo incierto. Algunos investigadores, como Álvarez, Expósito y González, estiman que hay entre 400 y 500 cuerpos, mientras que los registros del Archivo General de la Administración, citando un documento de 1940 del gobierno provincial asturiano, mencionan el entierro de "164 moros" en Luarca. Algunos de nuestros entrevistados locales estiman que el número de entierros oscila entre 150 y 200. Por su parte, Memoria Democrática del Principado de Asturias reconoce que, hasta el momento, solo se han podido identificar tres víctimas, y que el número total aún es desconocido.

La historia de este cementerio, investigada en el marco de nuestro proyecto (Freigeist Project-Invisible Architects: Jews, Muslims and the Making of Europe), pone en entredicho las dicotomías tradicionales de la memoria histórica a nivel regional y nacional, e invita a pensar en una visión más amplia y diversa del pasado, lo que denominamos "memoria multicultural".

El pacto del silencio

Los cementerios musulmanes repartidos por España, muchos de ellos olvidados u ocultos, ofrecen un punto de partida para reflexionar sobre las exclusiones culturales y espaciales que persisten en el país. Durante décadas, España vivió bajo lo que se conoció como el "Pacto del Silencio", un acuerdo tácito de no remover el pasado relacionado con la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Esta amnesia colectiva, impulsada desde las instituciones, buscaba evitar que, tras la muerte del dictador en 1975, resurgieran las tensiones que habían conducido al conflicto.

Este silencio ha sido especialmente marcado en lo que respecta a los 80.000 soldados musulmanes marroquíes que lucharon en el bando franquista. Su participación, aunque documentada, sigue siendo un episodio poco conocido del conflicto.

Cuando Franco decidió reclutar soldados marroquíes para su causa, lo hizo consciente de los estereotipos que existían sobre ellos y que se habían forjado durante las campañas militares de España en Marruecos, especialmente la Guerra de África (1859-1860) y la Guerra del Rif (1920-1927).

Estos enfrentamientos afianzaron la imagen del "moro" como símbolo de barbarie y despotismo. Franco, sabiendo aprovechar esos prejuicios, utilizó a los soldados marroquíes no solo como fuerza militar, sino también como herramienta psicológica para desmoralizar a los republicanos y a la población civil. Sin embargo, su participación no respondía tanto a afinidad ideológica como a la necesidad, pues muchos de estos soldados se alistaron empujados por la pobreza y la promesa de un sustento.

Esta realidad ha convertido a estos soldados musulmanes en una figura incómoda dentro del relato dominante de la memoria histórica española. Desde esa lógica, podemos decir que se han visto afectados por "doble exclusión": primero, por haber combatido del lado del régimen antidemocrático de Franco; y segundo, por su representación como musulmanes violentos y peligrosos en una nación que ha construido su identidad en oposición directa al "moro". En este sentido, su presencia cuestiona la rígida división entre víctimas y verdugos que sigue marcando buena parte del recuerdo colectivo de la Guerra Civil.

Los moros de Franco en Asturias

La exclusión de los musulmanes del imaginario nacional español se acentúa en Asturias, una región que reivindica con orgullo haber sido el único territorio peninsular que nunca fue conquistado por los moros. Esta narrativa histórica refuerza el olvido de los soldados musulmanes que participaron en la Guerra Civil del lado franquista, una exclusión que también se acentúa por el papel que desempeñó Asturias como bastión antifranquista.

No era la primera vez que tropas marroquíes pisaban suelo asturiano. Ya en la Revolución de Octubre de 1934, fueron enviadas para sofocar la insurrección obrera. Su intervención fue clave en la restauración del orden. Aunque algunos sectores reconocieron su eficacia, para muchos quedaron marcados como represores violentos por aplicar prácticas propias de la guerra colonial.

Esta ambivalencia en la percepción de los soldados marroquíes se enmarca dentro de una dicotomía persistente en la visión española del "moro", especialmente a partir del establecimiento del protectorado en Marruecos: los "moros amigos" o "moros buenos", que se pusieron del lado de los gobernantes coloniales; y los "moros enemigos" o "moros malos", que lucharon contra las fuerzas españolas y atacaron las aldeas de quienes colaboraban con España. Una división que sirvió para clasificar, justificar y castigar comportamientos, y que también se proyectó en la Guerra Civil.

La Guerra Civil en Asturias prolongó la animadversión surgida tras la Revolución de 1934. Así, el 20 de octubre de 1936, el periódico "ABC" recogía que "el resentimiento entre moros y mineros proviene de la feroz represión de octubre, y en Asturias son muchos los que buscan venganza".

Los testimonios recogidos por Rodríguez Fernández en la zona de L’ Escampleru, donde perecieron la mayor parte de los soldados marroquíes enterrados en Barcia, reflejan este miedo: "el momento más temible fue cuando entró la Columna Gallega. Más que miedo, la gente estaba aterrada, porque venían los moros y se lo llevaban todo".

Durante la guerra, el uso de tácticas coloniales y su papel como tropas de choque acentuaron el temor entre la población civil. "Después de un largo año llegó la liberación de Asturias. Todos estábamos muertos de miedo por si llegaban los moros, nos lo habían dicho tantas veces que nos entró el pánico. Gracias a Dios no vimos a ninguno".

Con el tiempo, los abusos y crímenes atribuidos a estas tropas se arraigaron en el imaginario popular, y se extendieron por la izquierda española, lo que contribuyó, según el escritor Juan Goytisolo, a la consolidación de un prejuicio secular contra los moros.

Al mismo tiempo, la propaganda franquista promovió una imagen idealizada del soldado marroquí, destacando su entrega y lealtad. Así lo ilustra un pasaje del libro "Estampas de Guerra", escrito por un capitán médico en el frente de Asturias: "Este moro valiente, sobrio y leal nos ha ayudado extraordinariamente en esta terrible guerra que estamos librando por la salvación moral y material de la patria. Es este moro el mismo que ayer luchó contra nosotros cuando pensaba y creía en nuestros deseos de anexión y conquista; el mismo que más tarde comprendió nuestra misión civilizadora, el mismo que conoció a nuestro Generalísimo y se encariñó con él como prototipo de hombría, inteligencia y autoridad en sus más altos grados [...] Hay en este frente norte muchos moros [...] ¡Vosotros, valientes moros que lucháis por España, que amáis al Caudillo y tenéis confianza, fe ciega, en sus planes; a vosotros nuestra gratitud y nuestro más cálido afecto!".

En definitiva, la participación de marroquíes en el bando sublevado intensificó la construcción de la figura del moro dentro de la dicotomía de amigo-enemigo. Esa ambivalencia contribuyó posteriormente, a su exclusión casi total de los procesos de recuperación de la memoria histórica.

La lucha por el reconocimiento

La existencia de un cementerio musulmán en Asturias rompe con la narrativa tradicional tanto de la memoria regional como nacional y nos invita a repensar la historia desde una perspectiva más inclusiva y multicultural.

El cementerio musulmán de Barcia permanece atrapado en un estado de indefinición. Se encuentra en un limbo administrativo, sin un propósito claro ni una estrategia de conservación. Algunos representantes políticos locales plantearon en su momento su conversión en un punto de interés turístico con la idea de desviar a los peregrinos del Camino de Santiago para que lo visiten en lugar de simplemente pasar junto a él.

Por su parte, la comunidad musulmana de Asturias ha propuesto utilizar el espacio para nuevos enterramientos, sin dejar de preservar su valor patrimonial. En cambio, los defensores del patrimonio abogan por convertirlo exclusivamente en un sitio cultural.

Esta falta de consenso ha provocado una parálisis en la gestión del cementerio, agravada por la escasez de recursos económicos y apoyo institucional. Mientras tanto, es la voluntad de los vecinos y autoridades de Barcia la que intenta frenar el proceso de deterioro del cementerio. Como nos explicó un político local: "Con el paso del tiempo, los árboles se cayeron. Se cayeron sobre las almas".

Más allá de los relatos simples

Una sociedad verdaderamente inclusiva necesita ampliar "el abanico de experiencias de vida imaginadas" para sus ciudadanos, reconociendo historias compartidas. Eso implica superar los relatos reduccionistas de víctima-verdugo y reconocer la complejidad de las motivaciones, intereses y vivencias que moldean nuestra historia. En el caso español, esto significa reconocer que los musulmanes no son simplemente "migrantes recientes" o "antiguos invasores", sino actores históricos que han formado parte del país de múltiples maneras.

En distintos puntos de España, los cementerios musulmanes de la época de la Guerra Civil han seguido caminos dispares. En ciudades como Sevilla y Granada, las comunidades musulmanas han logrado reutilizarlos como espacios funerarios actuales, respetando las tumbas originales. Este proceso ha sido largo y lleno de obstáculos administrativos. En A Coruña, otro cementerio musulmán ha sido transformado en un espacio patrimonial llamado "Casa de las Palabras", un lugar sin cuerpos, ya que los restos fueron exhumados y repatriados. Hoy ese sitio de memoria se encuentra abandonado.

Al mismo tiempo, los hallazgos arqueológicos recientes hacen cada vez más difícil ignorar la huella musulmana en la historia española. En 2020, se descubrieron 400 tumbas de la época islámica en el noroeste peninsular. En 2023, otro cementerio musulmán salió a la luz durante unas obras en Granada. La nueva Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, fue construida sobre ruinas que exponen los orígenes islámicos de la propia capital.

Un camino a seguir

El cementerio de Barcia ofrece una oportunidad única para lo que el teórico social Jeffrey Alexander denomina "reparación civil": la inclusión de grupos históricamente excluidos dentro de la memoria nacional. Conservar este lugar tanto como lugar de enterramiento como sitio patrimonial sería un gesto concreto para reconocer que la historia de España no fue solo cristiana, sino también musulmana, judía y plural. Que España no solo es, sino que siempre ha sido multicultural.

Tal reconocimiento requeriría lo que denominamos "memoria multicultural", es decir, la voluntad de integrar recuerdos, relatos y experiencias diversas en la construcción de una memoria colectiva compartida. Esto implica reconocer que la identidad española no puede reducirse a una simple narrativa católica-cristiana, sino que debe tener en cuenta a los soldados musulmanes que murieron por Franco, a las comunidades judías y musulmanas expulsadas durante la Reconquista, a la persistencia de comunidades criptojudías que sobrevivieron en la clandestinidad, y a tantos otros.

La ubicación de este cementerio en la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela ofrece una oportunidad simbólica poderosa para cultivar esta memoria multicultural. Los peregrinos que recorren ese camino espiritual podrían detenerse en un espacio que habla del papel del islam en la historia de España, no como enemigo o invasor, sino como parte fundamental de las diferentes experiencias que han dado forma a la España moderna.

El cementerio de Barcia, con sus lápidas hundidas y senderos cubiertos de maleza, espera una decisión colectiva: ¿seguirá cayendo en el olvido o será recuperado como parte viva de la historia compartida de España? La pregunta sigue abierta. Y el tiempo, mientras tanto, sigue cubriendo el cementerio moro de Barcia de hojas y maleza.