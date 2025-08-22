El desfile de gigantes y cabezudos calienta Luarca para celebrar San Timoteo: "Está siendo el mejor año de todos"

Luarca se puso ayer el chambrón, la prenda típica de estos festejos, para vivir por todo lo alto San Timoteo. El "xareo", el multitudinario desfile de gigantes y cabezudos de la víspera del día grande, invadió ayer literalmente las calles de la capital valdesana, que hoy festejará al santo con la romería en la capilla del mismo nombre. "La previsión es muy buena, cae en viernes y no coincide con otras grandes fiestas, así que esperamos una afluencia masiva en el campo", señaló ayer el presidente de la Cofradía de San Timoteo, Manuel Melchor Álvarez.

Álvarez aprovechó para pedir "prudencia, que la gente venga a disfrutar con moderación", señaló de una celebración que cada año tiene más fieles. Se notó ayer en la calle y lo notan comerciantes como Carmen López, que, en su tienda de bordados El Chambrón, confecciona la tradicional camisa de cuadros convertida en vestimenta obligada. "Este año está siendo espectacular, el mejor año de todos", apuntó ayer, aún sin tener listo el recuento final.

Carmen López, entre chambrones. / T. CASCUDO

"El lunes llevaba 4.000 hechos, pero el miércoles se desbordó la cosa y no pararon de entrar encargos, muchísimos, es criminal", apunta. Y eso que es previsora y durante todo el año confecciona la prenda con la característica "T" timoteína. "Ya tengo dos cajas encargadas para el año que viene", añade.Además, estos días da cuenta de muchas anécdotas, por ejemplo, la de dos jóvenes de Avilés y Piedras Blancas que llevan diecisiete años viniendo a Luarca y no tenían chambrón. Carmen López resolvió el problema en un santiamén. Pero, para encargo singular, el de una pareja que pidió un chambrón para un bebé que aún no había nacido: "Querían tener la prenda para ponérsela el día de su nacimiento", relata Carmen López entre chambrón y chambrón. "Yo este año no sé si porque cae en viernes, o cuál es la razón, pero creó que batí el récord y estoy contentísima", apunta. Contentos están también en la panadería Aldín, donde se encargan de hacer la también tradicional "T" de pan, otra parte importante del atuendo timoteíno. Cuenta el gerente de la firma, Diego Tomé, que vendieron 3.500 para la Cofradía y despacharon unas 150 más a pie de mostrador. En este caso, estas "T" tienen un componente solidario pues la recaudación se destina a la Asociación Española contra el Cáncer.

Volviendo a la fiesta a pie de calle, el alcalde, Óscar Pérez, anima a los vecinos y visitantes "a disfrutar de San Timoteo, que es un festejo que envuelve a Luarca en una alegría extraordinaria". Se vio ayer en las calles de la villa, tomadas por un pasacalles ambientado por la banda de música "La Lira" y las charangas "El Compango" y "BB+". Las tres formaciones acompañaron a los gigantes y los cabezudos que hicieron las delicias de los más pequeños.

Para el líder de la charanga valdesana "El Compango", Manuel Campa, la de ayer fue una ocasión especial. Tras treinta años al frente de la formación, ha decidido echarse a un lado y dar el relevo: "Es mi último San Timoteo tocando, lo voy a echar mucho de menos porque es mi vida, pero son muchos años y estoy cansado".

El "xareo" por el puerto de la capital valdesana. / T. CASCUDO

Con todo, Campa disfrutó y mucho de pasacalles. "Fue genial, para mi San Timoteo es un sentimiento, al final, haces esto para estar con los amigos, pasarlo bien y estar en las fiestas de tu pueblo", añadió en la primera parada tras una mañana ajetreada.

El programa de hoy comenzará a las 10:00 horas, con un pasacalles amenizado por la banda de gaitas "La Reina del Truébano", junto a las charangas "Picante", "La última y marchamos" y "Los Repescaos". Tras un recorrido por la villa, en la travesía del Teatro Amelia, comenzará la procesión cívica hasta el campo de San Timoteo, epicentro del festejo.

La comitiva estará capitaneada por integrantes de la Cofradía y autoridades y no faltará el carro de "El Pardín", cargado con viandas para disfrutar de la jornada. A las 12:30 horas será la misa en la capilla del santo, seguida de procesión. Entonces tendrá lugar uno de los momentos estelares de la celebración, cuando los romeros cantarán el cumpleaños feliz a San Timoteo. Estallará en ese momento una fiesta que se prolongará hasta las 21:00 horas, cuando se inicia la caminata de vuelta al centro de Luarca, donde seguirá la fiesta con la última verbena.