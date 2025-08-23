Cultura firma un convenio con Taramundi para dedicar casi 90.000 euros a Os Castros

El Principado, que iniciará la tramitación de BIC para el poblado, prepara una programación especial para conmemorar las bodas de plata de sus primeras excavaciones

Vanessa Gutiérrez y Pablo León paseando, este viernes, por Os Castros junto al alcalde de Taramundi, César Villabrille.

Vanessa Gutiérrez y Pablo León paseando, este viernes, por Os Castros junto al alcalde de Taramundi, César Villabrille. / R. T. C.

T. Cascudo

Taramundi

El yacimiento de Os Castros, en Taramundi, celebra este 2025 las bodas de plata de sus primeras excavaciones arqueológicas. Habrá un programa especial para la ocasión, pero la mejor noticia es la firma de un convenio de colaboración entre Cultura y el consistorio firmado ayer y que permitirá avanzar en la conservación del poblado. El acuerdo lleva pareja una inversión de 89.522,18 euros por parte del Gobierno de Asturias.

La Consejería de Cultura indica que este convenio, enmarcado en el Plan de la Cultura Castreña, permitirá "ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación en el yacimiento, incluyendo la pasarela peatonal, paneles informativos y balizas". Además, añaden, "se llevarán a cabo actuaciones de mejora del entorno y del acceso al castro, mediante la eliminación de edificaciones anexas sin valor arqueológico, con el objetivo de optimizar la visibilidad y la estética del conjunto". Ya en 2024 se anunció el acuerdo entre ambas administraciones para relanzar un yacimiento muy visitado, pero que acusa el paso del tiempo en los elementos del mobiliario urbano que hacen posible la visita, desde las pasarelas de madera a los paneles informativos.

Un momento de la firma del convenio.

Un momento de la firma del convenio. / R. T. C.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, se desplazó ayer a Taramundi para firmar el convenio y anunció que, tras recibir el visto bueno de Patrimonio, se pondrá en marcha la tramitación de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el poblado de Os Castros, así como para la fragua romana de A Veiga de Escouredo, un enclave excavado por primera vez en 2018. "Constituyen un conjunto excepcional que nos deja entender mejor la vida y el trabajo en domina romana en el Occidente", señaló la titular de Cultura, en compañía del director de Patrimonio, Pablo León.

Para celebrar los 25 años de las primeras excavaciones en Os Castros se anunció ayer una programación especial "que incluirá una jornada científica en el concejo de Taramundi", así como la difusión de los materiales arqueológicos hallados en el este yacimiento arqueológico.

