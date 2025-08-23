La ruta nocturna de La Chiruca, en Cudillero, quiere ser Fiesta de Interés Turístico

Ha doce años que el club deportivo La Chiruca ideó una ruta nocturna rebautizada como "Noche Mágica". La idea gustó y cada año son más los caminantes que se suman a la aventura, que este viernes, en Cudillero, logró reunir a 300 participantes. Es tal el éxito que el club se plantea solicitar que sea declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Desde La Chiruca explican que esta ruta circular de cinco kilómetros es ya una de las actividades más importantes de su calendario. Ofrecen a los participantes la posibilidad de disfrutar de "un espectacular recorrido por la zona de los acantilados de ruta costera “Entrecabos", en concreto, de un tramo entre las localidades de Valdredo y Albuerne.

Foto de familia de los participantes. / Víctor Fernández

"Esta edición volvió un año a ser un éxito con casi 300 participantes de diversos puntos de Asturias y veraneantes de otras localidades de España, que se dieron cita en la localidad de Valdredo para disfrutar de una gran velada nocturna", cuenta Víctor Fernández, de La Chiruca.

La actividad partió a las 22:00 horas del pueblo de Valdredo y se bajó hasta el embarcadero pesquero del Carreiro antes de subir por la localidad de Albuerne para regresar de nuevo a Valdredo. La cita se cerró con una chocolatada para todos los participantes.