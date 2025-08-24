Los allandeses hacen "pueblo y arte" en el espacio mágico del Café Victoria

Un traje de Miguel Ángel Padrón que emula a Don Juan Tenorio, un cuadro de José Mauro que muestra el rutilante colorido de la Calle El Conde de Santo Domingo o un paisaje agreste de Celón . Son algunas de las sutilezas que se pueden contemplar en la segunda muestra de Artesanos y Artistas de Allande inaugurada este sábado en el Café Victoria de Pola de Allande y que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. También hubo un hueco acomodado a los versos de simbología asturiana escritos en asturiano occidental de Elías Veiga o la inspiración de Agustín Roca sobre el pueblo de Riovena.

Aspectos que forman parten de la cultura tradicional Allandesa tuvieron también su recorrido como el chal de encaje de bolillos de Pilar Fernández Valledor, el cesto tradicional de José Luis García Antón, el bodegón en punto de cruz de Lucía Rodríguez , la talla estilo tradicional de madera de castaño de José Manuel Ochoa o el libro de Amparo Rúa "Y las paredes hablaron".

Un momento de la inauguración de la exposición de artesanos y artistas. / L.G.

En la parte pictórica Ricardo Cotarelo aporta dos cuadros de técnicas gráficas sobre unas margaritas y un dibujo de la maternidad de Botero, cercano al realismo, un busto y un brillante cuadro que ilustró durante varios años el café. Alberto Fernández puso su pincel al servicio de pintar la Capilla del Barréu de Ribadesella. Cuny Martínez elabora un cuadro que es una llegada al pueblo en el que "agradece las enseñanzas del maestro Mateu Emil, que enseña ver el cuadro desde lejos con más perspectiva y colores".

Los dueños del Café Victoria, Segundo y Lidia, volvieron a abrir las puertas de un local añejo y moderno ,en sus dos partes, lo que se vio reflejado en la muestra entre lo tradicional y la vanguardia. El espacio apropiado para contemplar un paisaje marino de Segundo Valledor , una recreación pictórica del célebre Palacio Condes de Peñalba de la Pola de Conchita que se declara "admiradora del arte maif y autodidacta" o una imagen vaqueira de Blanca Fernandez..

Las actuaciones comenzaron con los hermanos Martín y Nel Cotarelo, que evidenciaron compenetración y excelencia musical, la hábil solemnidad de Lucía Vilanova y Jordi Soler en un fragmento de "La venganza de Don Mendo", Delfín y Conchita recrearon "El poema de la caca", con humor escatológico y gran interpelación del numeroso público asistente, Ara y José Mauro ofrecieron un fragmento de "Don Juan Tenorio", con toda su solemnidad. La presentadora Lucía Vilanova se refirió a "hacer arte y pueblo en un espacio mágico", mientras que Ana Linera celebró que se superarán todas las expectativas del año pasado con 98 obras de más de 60 artistas". Alberto y Carmen pusieron el broche musical con "Qué será " de José Feliciano o el romance popular "No te vayas de la Pola". Hace falta un poco de tacto para que un pueblo tome la temperatura al verano y un café vuelva a encandilar.