"Barón Rojo" revienta el Unirock y cumple un sueño en Puerto de Vega

"Una imagen vale más que mil palabras, y esta imagen para nosotros lo dice todo. ‘Barón Rojo’ en nuestro escenario. Estamos muy agradecidos por este momentazo histórico", señaló en sus redes la asociación Unirock, que se encarga del festival del mismo nombre que llenó Puerto de Vega (Navia) hasta este domingo. En esta edición, multitudinaria, se logró el sueño de los fundadores del festival de traer a la mítica banda "Barón Rojo".

El Festival Unirock, con cuatro décadas de historia, abrió el viernes unaedición cargada de actividad y con la mítica banda madrileña "Barón Rojo" como cabeza de cartel. Además, la cita regresó al origen al recuperar su ubicación original, en la explanada del muelle de la villa naviega, de ahí que el lema del Unirock 2025 haya sido "Back to the Origins".

"Con Barón Rojo regresaremos a nuestras raíces y cumpliremos el sueño de los fundadores de la asociación allá por el año 1983. Aquel sueño irrealizable en la época, el sueño de que Barón aterrizase en Puerto de Vega para participar en el Unirock. Va por todos ellos. Va por vosotros", señalaron desde la Asociación Cultural Unirock que organiza el evento, en el que también tocó la banda alemana "Rage", la primera extranjera que toca en la cita de Puerto de Vega, y los grupos La Morgue, Blues & Decker y Blister.

El día central fue este sábado, cuando tuvo lugar el popular "Tributo al rock", que llevó la música por las calles de Puerto de Vega, y este domingo se despidió la cita. Por primera vez, el festival se extiende hasta el domingo con una sesión vermú en la explanada del muelle en la que actuaron Coverage, Valvulina y un Dj set a cargo de Whitelxck. Todas las actividades fueron gratuitas.