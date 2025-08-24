La feria ecológica de Vegadeo sigue siendo un referente en la comarca: "Tiene un público muy fiel"

Manuela López recorrió los más de 900 kilómetros que separan Jaén de Vegadeo para vender sus aceites y mermeladas de la marca "Pintarré" en la Muestra de Agricultura Ecológica y Desarrollo Sostenible de Oscos-Eo, más conocida como Eco-21. "Es cuestión de probar", señaló en su primera vez en la cita veigueña, una referencia en el Occidente. Los expositores mostraron buen ánimo, convencido de que los productos ecológicos cada vez tienen más tirón. La cita, con veintiún años de historia, se prolonga hasta el día de hoy con una amplia programación.

"Ahora se consume más que hace catorce años, hay un incremento de consumidores. La gente que llega a nosotros ya trae un cambio de mentalidad y sabe que va a comprar un producto de calidad", sostiene la andaluza, mientras explica a los clientes su mermelada de aceite, un producto que llamó mucho la atención. "Está muy rica y gusta mucho", apunta.

También desde Andalucía, concretamente de Sevilla, viajó Sonia Fuentes, vendedora de unas almohadillas depilatorias procedentes de Suiza y hechas con micro cristales de amatista. "Dura años, es una depilación natural que no daña la piel y es completamente ecológico", señala. En el día de su 53 cumpleaños hizo una férrea defensa de los productos ecológicos, que cada vez, añadió, tienen más adeptos.

Buena organización

Junto a ella viajó la madrileña Marta Pintado, con sus cosméticos "Natural by me". "Esta feria es muy agradable, vine por primera vez hace tres años y me quedé impresionada. Funciona muy bien y está muy bien organizada", añadió. "Tenía que haber más ferias como esta", añade Roberto López de la firma gallega "Ovos corazón de Galicia".

Novato en la feria también fue Félix Cressatti, que está dando a conocer su marca de galletas ecológicas, hechas en Navarra. "Acabamos de empezar y las ferias sirven para darte a conocer y conocer a productores de otras comunidades siempre compensa", señala. A Helena Zapico, de Ringana Partner, le gusta la feria porque "aunque es pequeña y muy de casa, viene mucha gente".

Begoña López, Javier Fernández y Dora Álvarez recorriendo los puestos. / T. Cascudo

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, inauguró la cita y aplaudió el trabajo del Ayuntamiento de Vegadeo "por apostar por una feria así y dar espacio y poner a disposición del público productos de alta calidad". A juicio de López, Eco-21 es un "espacio fundamental" y agradeció el "esfuerzo del Ayuntamiento por mantenerlo". En términos similares se expresó el presidente del Copae, Javier Fernández, director técnico en Campoastur. "La promoción de los productos ecológicos es muy importante", señaló.

Más productores

Fernández dio cuenta de un crecimiento en el número de productores que elevan la cifra a 731 operadores y más de 23.900 hectáreas. "Desde el cierre del año pasado hemos crecido en 31 operadores y 2.105 hectáreas", señaló. Para el presidente del Copae la clave es la promoción para dar salida a los diferentes productos.

Ambos estuvieron acompañados por el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, quien dio cuenta del esfuerzo por mantener una feria única en el Occidente. La directora del certamen, Dora Álvarez, señala que Eco-21 no es una feria de grandes multitudes, pero sí tiene "un público muy fiel" que no se pierde la cita y una programación complementaria muy amplia. En esta edición participan 30 expositores y la programación continúa durante la jornada de hoy, de 11:00 a 15:00 horas.