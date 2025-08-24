La historia de los tunos salmantinos que se enamoraron de Tapia y le regalan música cada mes de agosto

La Tuna de la Universidad de Medicina de Salamanca ya es un clásico de los veranos tapiegos. Un grupo de tunos de esta formación visita Asturias desde hace una década y, en el último lustro, descubrieron Tapia y no fallan a la cita cada mes de agosto. "Aunque algunos ya nos conocen, sigue sorprendiendo que veinte tipos entren a los bares con instrumentos de cuerda y se pongan a cantar", bromea Jorge "Happy", que ejerce de portavoz del grupo.

Cuenta el portavoz que forma parte del grupo que ronda los cuarenta años y que acostumbran a organizar diferentes actividades durante el año. Entre ellas está lo que han bautizado como "Asturias Tums (Tuna Universidad de Medicina de Salamanca)". "Un verano estábamos aburridos en Salamanca y decidimos organizar un viaje a la costa. A lo largo de estos años hemos estado en Candás, Luarca...pero hace cinco años encontramos Tapia y la establecimos como base de operaciones", relata de esta tradición con la que cumplen cada mes de agosto.

En esta ocasión son veinte tunos, la mayoría médicos de profesión, los que han participado en la salida asturiana. Aprovechan además para reivindicar la tuna, que "sigue muy viva". "Es una tradición de 800 años, de cuando empezaron a existir las universidades y cada vez proliferan más, también las femeninas. Ser tuno es una forma de vida. Entras perdido a la universidad y te ofrece la oportunidad de pertenecer a un grupo", añade el salmantino, ingeniero informático de profesión. "Para mí la tuna es una forma de vida, tengo 45 años, pero mis compañeros de tuna siguen siendo mi familia", añade.

Cuenta el tuno que en Tapia encuentran rápido gente que les acompaña cantando y también les piden alguna pieza del repertorio: "Nos piden mucho piezas clásicas como 'Clavelitos' o 'Fonseca'", cuentan encantados con la acogida de una villa que les conquisto por su buen ambiente y mejor comida.