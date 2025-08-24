La música de la OSPA inunda la Central Hidroeléctrica de Salime

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) desbordó ayer de emociones musicales la sala de máquinas de la Central Hidroeléctrica de Salime con motivo del 70.º aniversario de la inauguración de la central hidráulica. La iniciativa se incluye en el programa "OSPA de cerca", que busca acercar la música sinfónica a nuevos públicos y escenarios. Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio, destacó la presencia de la OSPA en la conmemoración "muy especial" de una "de las catedrales del patrimonio industrial asturiano, donde está tan integrado el arte, además". Santiago Domínguez Rubira, sirector de Producción Hidráulica de Endesa y vicepresidente de la Comunidad de Bienes Saltos del Navia, subrayó a este diario la idea del uso de la sala de máquinas con fines culturales: "Sin duda. Desde hace unos años ya tenemos un canal para organizar visitas a la central. Además, tenemos un acuerdo de colaboración con el Museo Etnográfico y trabajamos con el Ayuntamiento de Pesoz en la puesta en valor de los restos del antiguo poblado de A Paicega. Somos parte del territorio, tanto las infraestructuras como el personal a cargo de la central, vecinos de la zona, familias que llevan años en estos municipios y queremos seguir plenamente integrados en ella".

Recordó "el reto que supuso su construcción y su gran contribución al desarrollo económico en la década de los cincuenta. Sólo por poner una referencia que nos dé idea de lo que representó, Salime generaba algo más del 3% de toda la potencia eléctrica en España en 1955. Hoy en día, el sector eléctrico ha crecido hasta hacerse unas 30 veces más grande de lo que era en 1955, pero la contribución de Salime en términos de la energía anual aportada al sistema se ha mantenido e incluso incrementado gracias a las sucesivas inversiones realizadas".

"Salime", explicó, "representa ahora cerca del 0,1% de la potencia eléctrica en España pero, aunque pueda parecer una contribución modesta, tiene grandes fortalezas: se trata de una energía renovable, libre de emisiones de CO2. Sabemos que esa es una de las características que guían el desarrollo de la generación eléctrica en todo el planeta, de forma que la aportación de la central de Salime está plenamente alineada con los objetivos a largo plazo de descarbonización del sector energético, garantía de su continuidad a largo plazo".