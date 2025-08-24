Puerto de Vega se rinde al rock and roll
El Festival Unirock levanta pasiones por su capacidad de llevar la música a cada rincón del pueblo: "Es un día de compartir"
"Merece la pena porque es un festival diurno, gratuito y se vuelca todo el pueblo. Además, es muy participativo, lo mismo ves a una señora de 60 años que a un niño pequeño". Así resumen la mierense Laura Rodríguez y la sierense Luisa Marcos el Festival Unirock, que tiene totalmente tomado Puerto de Vega este fin de semana. Ayer fue el día central con el multitudinario "Tributo al rock", en el que la música inunda cada rincón de la localidad naviega.
"El tributo es nuestra esencia, lo que nos define como festival", sostiene José Antonio Santos, vocal de la asociación creada en los años ochenta del pasado siglo para fomentar la cultura musical de la comarca y que ya suma 1.200 socios. "Esto lo hacemos por amor a la cultura y al pueblo, y la verdad es que todo el mundo colabora, nos ayudan en todo y más", añade. Asegura que esta edición está saliendo a pedir de boca: "Tenemos buen tiempo y la gente se está volcando".
Santos explica el "esfuerzo logístico" que supone el Tributo, en el que participan 130 músicos aficionados llegados de diferentes partes del país. "Vienen porque les gusta compartir la cultura rockera", añade. Cuentan con un camión escenario que se va moviendo por Puerto de Vega y un sistema bien organizado para guardar el material de cada músico y saber el turno y la canción que cada uno debe interpretar.
La tapiega Rebeca Lamelas debutó como cantante el año pasado y se enganchó. Ahora cuenta con grupo propio "Cover Crush" y se deshace en halagos hacia el Unirock: "Es parada obligatoria por el ambiente, las facilidades, la organización. Es un lujo y se nota que son músicas haciendo cosas para músicos". Es la opinión compartida por muchos de los participantes y el público. Entre ellos los hay primerizos como Kinna Buitrago y Carlos Fernández, que vienen desde Barcelona: "Estamos flipando".
Esta edición del festival, bajo el nombre "Back to the origins", es especial por varias razones. Primero porque se recupera el escenario inicial en el puerto y, segundo, porque se logra el sueño de los fundadores del colectivo de traer a "Barón Rojo", estrella de cartel nocturno junto a los alemanes "Rage".
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Tensión en el lavaderu y polémica rural en Llanera: identificado un vecino por lavar su alfombra con jabón chimbo
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- El mayor laberinto vegetal de España está en Llanes y entre maizales: para entrar solo hay que ayudar contra el ELA
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Hallan muerto a un sexagenario en las rocas del paseo de San Pedro de Llanes tras dos días desaparecido