Una carrera para ganar al cáncer: el cross-solidario Villa de Figueras cumple su decimotercera edición con un millar de personas

El "Imagine" de John Lennon sonó ayer en Arnao durante el minuto de silencio guardado al inicio del decimotercer cross-paseo solidario "Villa de Figueras". "Un minuto por los que no pudieron cruzar la línea de meta y por los que están luchando desde una cama de hospital. Vamos a correr por todos ellos", señaló el presidente de la asociación Figueras Solidaria, Manuel Guerra, antes de dar el pistoletazo de salida a la carrera absoluta. Sumando a esta cita las carreras infantiles y la caminata posterior, se concentraron en Arnao en torno a 1.200 personas. Todos repiten que la causa lo merece: la recaudación se destina a la compra de aparatos que mejoren el diagnóstico del cáncer en el hospital de Jarrio.

Natalia Fernández y Clara Ruiz. | T. CASCUDO

"Juntar esa cifra de participantes en una prueba deportiva en esta zona es muy difícil. Eso dice mucho de la respuesta de la gente hacia una actividad que busca mejorar el hospital, algo que nos interesa a todos", señaló el concejal de Deportes de Castropol, Antón Martínez, encargado de cortar la cinta inaugural, en presencia de diferentes ediles de Castropol y concejos vecinos y del gerente del Área Sanitaria I, Pedro Jiménez.

Brais Cupeiro, Mario Gudín y Castrillón. | T. CASCUDO

Este último aplaudió una actividad que une deporte y salud pero que, por encima de todo, tiene un fin solidario y permitirá mejorar el equipamiento del hospital. En este caso se adquirirá un módulo adicional valorado en unos 10.000 euros para el colposcopio comprado en la pasada edición. Este aparato cumple un papel importante en la detección precoz del cáncer de cérvix.

Grupo "bueno y sólido"

"Merece la pena", señaló Manuel Guerra y repitieron todos los participantes, entre los que no faltó Fernando Quintana que ideó hace quince años (el covid la paró dos años) la cita, tras superar un cáncer. "Ahora he pasado al gremio de voluntarios, pero para mí es un motivo de satisfacción que esto siga", apuntó, al tiempo que aplaude el buen trabajo realizado por el equipo capitaneado por Manuel Guerra que se ocupa de la organización. "Se ha juntado un grupo muy bueno, con una filosofía de equipo, que explota los talentos de cada uno. Es un grupo muy bueno y sólido y solo así se entiende que esto siga funcionando", añadió.

En la parte meramente deportiva, el triunfo de la carrera absoluta fue para el naviego Mario Gudín en la categoría masculina y para la valdesana Natalia Fernández en la clasificación femenina. "Me gusta lo que motiva que se realice esta prueba y también el ambiente. Cuenta con buena participación y un buen entorno", declaró Gudín, que corre con el Club Atletismo Occidente (CAO), de Navia. Al mismo club pertenece el segundo clasificado, el franquino José Manuel González Castrillón, que ya se impuso en otra edición. "Hay muy buen ambiente, pero lo que importante es que sea una carrera solidaria", añade. En tercera posición cruzó la meta el ferrolano Brais Cupeiro.

La luarquesa Natalia Fernández, del club valdesano Toscaf Recta Final, también es repetidora en la cita, aunque la primera vez que logra el triunfo. Detrás suya entró la madrileña Clara Ruiz, del club Myrmidons. "Es un cross que está bien y como veraneo aquí, si puedo vengo", señala. El tercer puesto en la general femenina fue para Adelina Iuliana.

La mañana fue intensa en el entorno de la playa de Arnao, ya que después de la carrera absoluta llegaron las infantiles y, por último, el tradicional paseo solidario, una cita que cada año gana más adeptos, motivados por el espectacular entorno costero.