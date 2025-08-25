La Feria Campomar irrumpe en Tapia cargada de novedades: el programa completo de la trigésima segunda edición

La capital tapiega se prepara para poner el broche al verano con la Feria Campomar, que cumple treinta y dos años de andadura y llega cargada de una intensa programación. "Este año estamos muy contentos con el volumen de expositores, pues pasamos de los 70 de la pasada edición a 97. Costó hasta colocarlos, pero lo conseguimos. Ahora solo queda esperar a que el tiempo acompañe", señaló esta mañana el alcalde, Pedro Fernández, en la presentación oficial del evento. La feria propiamente dicha se inaugurará el jueves a las 19:00 horas y, de viernes a domingo, el horario apertura será de 11:00 a 24:00 horas.

Señala el primer edil, que el alto número de stands ha obligado a ocupar espacios nuevos como el aparcamiento junto al polideportivo, donde se colocará una exposición de razas autóctonas asturianas, con especial protagonismo del perro Pastor del Osu. Esta carpa, que abrirá el viernes, incluirá también productos agroalimentarios derivados de los animales autóctonos y es una de las novedades de esta edición.

El premio "Requesón de honor", que siempre distingue a empresas o personas destacadas del concejo, recaerá en la Carpintería Méndez, que cerró recientemente por la jubilación de sus propietarios, los hermanos Alejandro y Jesús Méndez. La organización reconoce sus casi cincuenta años de actividad empresarial en La Roda.

Fórmula 1 de madera

La familia Méndez está estrechamente ligada al mundo del motor, pues Bruno Méndez es un afamado piloto, mientras que la hija de Alejandro, Laura, regenta el Kartódromo de Tapia. Esta pasión por el motor, llevó a Alejandro a construir diferentes vehículos de madera, entre ellos una réplica de un Fórmula 1 que, por primera vez, se expondrá en el centro de Tapia. El lugar elegido será una carpa detrás del Ayuntamiento donde mostrará otras de sus afamadas piezas en madera.

No faltará en Campomar, el homenaje a los hombres y mujeres del campo y el mar. Entre los agricultores, en esta edición se reconocerá a Jesús Loza, de Serantes, y a María Luisa Iglesias, de la misma localidad. El homenaje a los marineros quedará representado por José Fernández y Elvira Erigoyen, ambos vecinos de la villa tapiega.

Otra de las novedades de este año seráel concurso de huertos, al que se han inscrito ocho personas de diferentes puntos del concejo. Campomar también celebra la edición XXXII del Concurso de Escanciadores de sidra.

Labores de montaje, este lunes, de las actividades de la feria. / T. Cascudo

El programa

La programación empieza este martes con el Día de la Infancia y el miércoles tendrá lugar el Día del Bollo. Sin embargo, la feria propiamente dicha se inaugura el jueves, a las 19:00 horas, en presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez.

El viernes a las 11:00 horas habrá una visita guiada a la finca de arándanos Campos de Herminia, seguida de un taller de conservas de cocina con frutas y verduras de la huerta. A las 13:00 horas habrá una cata de vinos de Cangas y, a las 17:00 horas, un taller infantil para elaborar macetas. A las 18:00 horas será la entrega de los premios del concurso de huertos y también de la XLVI Quincena Deportiva "Selín", que se ha desarrollado en los últimos años. A las 19:00 horas habrá una degustación de requesón y a las 19:00 horas una cata de mieles. La entrega del Requesón de Honor será a las 19:30 horas en la carpa de la iglesia. A las 20:30 horas se presentará, en el auditorio, el libro "Alma y corazón enraizados", poemario de Cristina Martínez. La jornada se cierra, a las 22:00 horas, con una actuación del grupo Cum Laude.

El sábado la jornada comienza a las 11:00 horas con la demostración de una mayega tradicional. A las 11:00 abrirá la I Muestra de pastor del osu y razas autóctonas (la inauguración oficial será a las 13:00 horas) y, a las 11:30 horas habrá un taller de elaboración de una pulsera de la amistad. El homenaje a los hombres y mujeres del campo será a las 12:00 horas y, a las 16:00 horas se ha programado una visita guiada a la granja de alpacas La Pomposa. A las 17:00 horas habrá un taller de quesería y, a las 20:30 horas, tendrá lugar la conferencia titulada "La tragedia del pesquero Ramona López", conocido como "El 7". La ponencia estará impartida por María Begoña Méndez. A las 22:00 horas tendrá lugar la actuación del Mariachi Hispanoamérica.

Por último, el domingo será el Día del Mar. A las 10:00 horas habrá una oración y ofrenda floral en recuerdo a los marineros en el balcón de la Cofradía. A las 12:00 horas será el homenaje a los hombres del mar y, de 12:00 a 14:00 horas, habrá una degustación de rollos de bonito del Norte. A las 13:15 horas habrá sesión vermú amenizada por la Agrupación coral San Antonio de Gijón. A las 17:00 horas habrá un taller de demostración de nudos marineros y artes de pesca y también un taller de atrapasueños. La clausura oficial será a las 20:00 horas y, a las 22:00 horas, habrá una actuación a cargo de Viti Gutiérrez.