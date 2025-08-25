La localidad valdesana de Cadavedo lleva parte de su esencia hasta Navelgas para celebrar el Día de los Pueblos

"Muitas gracias pa Navelgas, ya l’asociación Arbedeiru, pur hermanar a Cadavéu cun este gran pueblu vuesu". Es una de las estrofas, escritas en "faliecha valdesana", que el pregonero de La Regalina, Xosé Manuel Fernández, regaló a los tinetenses en el Día de los Pueblos de Asturias. Los valdesanos se llevaron a casa la paloma de la fraternidad que simboliza el hermanamiento que cada año tiene lugar con motivo del Día de los Pueblos de Asturias, una cita que alcanza su cuadragésima tercera edición.

Cadavedo y Navelgas no solo comparten el hecho de contar con un rico tejido asociativo y un vecindario implicado, sino una tradición cultural y etnográfica común. "Siempre que alguien reconoce aquello que hacemos nos sentimos animados para seguir luchando", dijo el alcalde rural de Cadavedo, Fermín Coronas. En el acto estuvieron muy presentes los fuegos que asedian Asturias, pero también el terrible incendio que en 2023 nació en Tineo y llegó a la costa de Cadavedo. En este sentido, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, recordó la labor hecha por los ganaderos de ambos concejos que ayudaron a los equipos de extinción a salvar los pueblos.

Fermín Coronas, Xosé Manuel Fernández, Montse Fernández y Alba Iglesias, señalando el nombre de Cadavedo. / T. Cascudo

Menos optimista se mostró el fundador de la fiesta, el tinetense Manolo Linares, quien la mentó que los pueblos "se despueblen y se quemen". "Hace dos años que quemó de aquí a Cadavedo y no se ha hecho nada para evitar un fuego próximo. Necesitamos vida en los pueblos", añadió antes de dar la bienvenida a Cadavedo. Los vecinos llevaron a la localidad tinetense un trocito de su fiesta de La Regalina. No faltó el ramo o las alfiladas (típico pan dulce). Por su parte, la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, tendió la mano a Valdés para estrechar lazos.

En la fiesta, que llenó Navelgas, también se entregó el premio "Chosco de oro" a la Fundación Automáticos Tineo por su labor de mecenazgo en el ámbito de la cultura y la educación. Recogió el galardón Carlos Juan González junto a su hermana Emma. "Todas las iniciativas que hacemos nacen desde un compromiso emocional con este concejo", señaló el primero, que espera entregar las próximas becas estudiantiles de la entidad en Navelgas.

Manolo Linares entrega a Carlos Juan y Emma González, de la Fundación Autómaticos, el «Chosco de oro». / T. Cascudo

Por su parte, el premio "Arándano de plata" recayó en la asociación cultural Mercado Ecológico y Artesano por su impulso a la artesanía. Su presidente, Javier Ruiz, habló en nombre de los sesenta artesanos que integran el colectivo, muy ligado al medio rural. También reivindicó el valor de la artesanía la tejedora Paz Mesa, que recibió el "Premio Arbedeiro", que reconoce iniciativas empresariales del rural. "La artesanía precisa apoyo, pero, sobre todo, ser vista, valorada y entendida", defendió, al recoger "con un honor inmenso", el distintivo.