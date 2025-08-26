Cae un "camello" en Navia que vendía cocaína y metanfetamina en un bajo de la localidad

Un "camello" vendía droga en un bajo de la localidad de Navia a plena luz del día. Los vecinos, hartos, denunciaron el continuo trasiego de jóvenes que pasaban por este bajo. Finalmente, la Guardia Civil de Asturias detuvieron al pequeño traficante el pasado día 11 como supuesto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Se trata de un naviego de 35 años que ya ha pasado a disposición judicial.

Hace varios meses se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Navia una vecina de la localidad denunciando que venía observando movimientos extraños en un bajo de la villa, que ella creía que en ese local podían estar vendiendo droga, y que había mucho movimiento de jóvenes entrando y saliendo.

Tras tener conocimiento de los hechos y una vez comprobada la existencia de ese bajo, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Luarca dio inicio a un dispositivo de vigilancia para comprobar las personas que lo frecuentaban y estableció varios operativos coordinados con patrullas en servicio de seguridad ciudadana de la compañía, apoyándose principalmente en las patrullas del puesto de Navia.

En el transcurso de estos operativos de vigilancia, la Guardia Civil pudo constatar la visita a este bajo de varias personas, siendo significativo que en alguna ocasión llegaba un joven, realizaba una llamada de teléfono y al instante se personaba otro con el que entraba al local para volver a salir tras un breve espacio de tiempo.

También cabe destacar que, tras la visita de alguno de estos jóvenes al local, se procedió por las patrullas de servicio a su identificación y cacheo superficial, y que en varias ocasiones fueron intervenidos envoltorios en trozos de bolsa de plástico (papelinas) con una sustancia blanquecina (supuesta cocaína).

Los meses de vigilancia les dio a los agentes la seguridad de que el principal usuario del local era un joven de la localidad al que ya conocían, y al que le figuran antecedentes por tráfico de drogas, éste acudía varias veces al día y abría el local con su llave para encontrarse allí con los supuestos compradores/consumidores de sustancias estupefacientes.

Una vez identificado el principal sospechoso, el pasado día 11 de agosto la Guardia Civil procedió a la detención de este varón de 35 años de edad y vecino del concejo de Navia, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Amparados por la preceptiva orden judicial de entrada y registro solicitada por los investigadores, ese mismo día se procedió a realizar un registro exhaustivo del local objeto de la investigación en el que se intervinieron 48 gramos de cocaína, 10 de metanfetamina, 9,90 gramos de cocaína en roca, una báscula de precisión y 860 euros en metálico.

El detenido, al igual que las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Luarca. La droga intervenida fue remitida al Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria para su análisis y destrucción.