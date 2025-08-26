Cumpleaños feliz para la Coral Villa Blanca: la formación valdesana celebra en buena forma sus 40 años de historia

“Que calle todo el mundo, yo quisiera, para escuchar del coro la tonada, que cantan un poema de su tierra, la tierra de Valdés, tierra asturiana. Temblando de emoción oí su canto; las armoniosas voces entonaban ¡Luarca, Villa Blanca, que amo tanto! Y, como yo, también se emocionaban”. Son palabras de la poetisa valdesana Nené Losada dedicadas a la Coral Villa Blanca y convertidas en habanera por el director de la formación coral, David Colado. Su estreno tuvo lugar hace escasos días en “un concierto precioso y llenísimo de gente” que sirvió para celebrar por todo lo alto sus cuarenta años de historia en Luarca.

La formación comenzó los ensayos en diciembre de 1984 y el 1 de junio de 1985 ofreció su primer concierto en la iglesia luarquesa de Santa Eulalia y, desde entonces, no ha parado. Lo sabe bien José María Fernández, socio fundador y presidente desde hace tres décadas de la Asociación Cultural Valdesana Coral Villa Blanca, que da soporte a la formación coral.

Cuenta Fernández que la coral nació como coro de voces graves bajo la dirección de Luis Eulogio Ramírez y, un año más tarde se convirtió en coro de voces mixtas, con veintidós integrantes. Tuvo muy buena acogida, ya que Luarca llevaba entonces mucho tiempo sin un coro y en estos años se ha consagrado como una referencia en los principales eventos de la villa como la Semana Santa.

Reconocimiento a los socios de honor. / Raúl García

Buen momento

Aunque reconoce José María Fernández que en estos años hubo “altos y bajos”, opina que el colectivo, con un repertorio muy variado, vive un buen momento y puede presumir de actuaciones de prestigio como el “concierto inolvidable” que en 2019 ofrecieron en la iglesia Padre Ángel de Madrid. También acompañaron al científico valdesano Severo Ochoa y resultaron finalistas del certamen musical de Vega de Anzo, en Grado, entre otros hitos. Actualmente la coral está integrada por cuarenta y cuatro personas de entre 18 y 82 años.

José Ameal fue el primer presidente de la asociación y han sido diez los directores de la formación coral, que cuenta con dos discos en su haber. Su actual responsable agradece a todos los equipos directivos el trabajo y apoyo, como también el de los socios y el público.

"Un lujo"

Desde hace diez años está al frente el polifacético músico avilesino David Colado al que precisamente, al cumplirse su primera década dirigiendo la coral, le acaban de conceder el título de socio de honor. “Es un lujo trabajar con él, no hay una mala palabra, todo es positivo”, apunta Fernández, tenor de 74 años. El propio Colado se muestra satisfecho del trabajo y la evolución de la formación: “No se puede estar más orgulloso del trabajo que ha desarrollado la Coral Villa Blanca en estos últimos años, su compromiso, dedicación y calidad humana han sido excepcionales y deseo que por mucho años podamos seguir compartiendo nuestra vida juntos”.

Cuenta el músico que, como la mayor parte de agrupaciones corales, Villa Blanca sufrió con el covid-19. Muchas formaciones desaparecieron, sin embargo, la valdesana logró mantener el tipo, pese a perder componentes. Antes de la pandemia, relata, se estaba haciendo un trabajo "de mucho nivel", algo que se ejemplifica en el Oratorio “Yohanan”, que llegaron a interpretar en la catedral de la Almudena de Madrid. Este proyecto les permitió programar un viaje de tres conciertos a Roma, a principios de marzo de 2020. De hecho, estando ya Colado en Roma esperando al resto del equipo, estalló la peor parte del covid, con el cierre de fronteras. “Se suspendió todo un día antes de los conciertos. Esto nos marcó muchísimo y tras el covid mi objetivo como director de la Coral Villa Blanca ha sido volver a recuperar tanto el número de componentes como la calidad artística de la agrupación”, apunta Colado, que se muestra satisfecho de estar actualmente en el mismo número de componentes que en la pre-pandemia pues “en estos dos últimos años se han incorporado muchas personas nuevas ”.

“También en este último año se ha elevado mucho la calidad artística de la coral volviendo a recuperar e interpretar de nuevo estos proyectos de alto nivel como el Oratorio Yohanan e incorporando un repertorio nuevo que está haciendo que la coral crezca y se desarrolle a muy buen nivel musical”, apunta. Prueba de ello, añade, fue el concierto de la pasada semana en el que “se desarrolló un repertorio muy exigente combinando muchos géneros musicales, desde la música sacra y religiosa, música española, habaneras, música asturiana, bandas sonoras, canciones de repertorio actual y música gospel”.

En el concierto del pasado martes se celebró el Día del Socio y se entregó el título de socio de honor no solo a Colado, sino también a los socios fundadores de la entidad hace cuarenta años: José María Fernández, junto a Manuel Turnes, Juan José Ortiz, Ricardo Lombardía, José Manuel Redruello, María del Carmen García, María del Carmen Gión y Josefa Rodríguez.