Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso

Monumental susto el que vivió un joven este martes en la playa de Tapia. En pleno temporal de mar, con la bandera roja ondeando en la playa, el chico cayó al agua. Por suerte, los socorristas lograron sacarlo ileso, aunque con cortes y magulladuras. El herido, de 14 años y vecino de Madrid según las primeras informaciones, fue trasladado al hospital de Jarrio.

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, explica que el herido cayó al agua en la zona comprendida entre la piscina de agua salada y la playa de A Ribeiría. Estaba vestido de calle, así que las primeras hipótesis apuntan a que estuviera caminando por la zona de rocas, cuando fue sorpredido por un golpe de mar. "Se metieron los socorristas y lograron sacarlo por la playa de As Furadas", señala el alcalde, que defiende la actuación del personal de Salvamento porque "se juegan el tipo".

A expensas de una valoración médica y según los testigos, el chico se encontraba bien y pudo subir por su propio pie las escaleras de la playa. El suceso generó una importante expectación en Tapia, ya que el aviso de que un hombre había caído al agua movilizó al helicóptero del 112, que estuvo durante un buen rato sobrevolando la playa. Sin embargo, finalmente no fue necesaria su intervención.