Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
Los socorristas se tiran al agua, con bandera roja en la playa, y salvan al chico, derivado al hospital de Jarrio con magulladuras
Monumental susto el que vivió un joven este martes en la playa de Tapia. En pleno temporal de mar, con la bandera roja ondeando en la playa, el chico cayó al agua. Por suerte, los socorristas lograron sacarlo ileso, aunque con cortes y magulladuras. El herido, de 14 años y vecino de Madrid según las primeras informaciones, fue trasladado al hospital de Jarrio.
El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, explica que el herido cayó al agua en la zona comprendida entre la piscina de agua salada y la playa de A Ribeiría. Estaba vestido de calle, así que las primeras hipótesis apuntan a que estuviera caminando por la zona de rocas, cuando fue sorpredido por un golpe de mar. "Se metieron los socorristas y lograron sacarlo por la playa de As Furadas", señala el alcalde, que defiende la actuación del personal de Salvamento porque "se juegan el tipo".
A expensas de una valoración médica y según los testigos, el chico se encontraba bien y pudo subir por su propio pie las escaleras de la playa. El suceso generó una importante expectación en Tapia, ya que el aviso de que un hombre había caído al agua movilizó al helicóptero del 112, que estuvo durante un buen rato sobrevolando la playa. Sin embargo, finalmente no fue necesaria su intervención.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?