La música vuelve a tomar el monasterio de Santa María en Villanueva de Oscos: "Dieciocho horas de experiencia sonora"

El festival "Clausura Fest" se estrena este sábado en el monasterio de Villanueva de Oscos. Se trata de una propuesta musical-cultural centrada en la música electrónica y totalmente gratuita. Los organizadores, a través de la Asociación Clausura, prometen "una experiencia sonora de dieciocho horas de directo en un enclave geográfico emblemático de la comarca Oscos-Eo".

El cartel de esta primera edición, bajo el lema "Ruido novo, raíces fondas", está formado por once actuaciones, en las que "destacan figuras clave de la electrónica nacional como es el caso del asturiano Héctor Sandoval, que, bajo su proyecto Komatssu, planteará una actuación enfocada en el Intelligent Dance Music y la electrónica de vanguardia". Los organizadores destacan también otros artistas emergentes como Twoxxo, dúo formado por los DJs locales Adri Quintana y Nico López, o el proyecto sonoro de la gallega Irene Castro.

La ovetense Julia Pé o nombres del colectivo Endeavour, como Altrkaos, ACG, Feisfois o 2nlife también estarán tocando entre las paredes del histórico cenobio. Además, la organización dispondrá de una zona de acampada gratuita junto al monasterio, para facilitar la afluencia a esta novedosa cita.

El colectivo Clausura, que cuenta con el apoyo del Principado, el Ayuntamiento de Villanueva y Mialma Produciois, reivindica "la importancia de la cultura en el mundo rural asturiano".