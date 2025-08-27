Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire

Rubén Torrejón y Alba Quintanilla, una joven pareja de Fuenlabrada (Madrid), descubrieron el Alto de La Farrapona tras ver un vídeo en TikTok relacionado con la Vuelta Ciclista a España.

Decidieron planificar sus vacaciones en Asturias y, aunque desde Oviedo exploraron diversas zonas del Principado, la parada en este puerto de montaña de Somiedo —que conecta con León y da acceso a los emblemáticos lagos de Saliencia— era obligatoria, más aún en estas fechas.

Este verano, La Farrapona vivió un estreno: por primera vez recibió visitantes con su nuevo mirador, inaugurado oficialmente en noviembre de 2024 y que tiene vistas al parque natural de Somiedo. Esta estructura de acero corten, con forma de lazo, permite una panorámica de 360 grados del valle y está situada a unos 500 metros del aparcamiento, a diez minutos caminando.

El mirador. / Miki López

"Es impresionante estar aquí, las vistas son una gozada para un visitante", comentaba Rubén, que acudía a la zona por primera vez. "Nos habían hablado muy bien de este lugar y vinimos a hacer una ruta; el mirador llama mucho la atención", añadía Alba Quintanilla. El día de la visita, a mediodía, el termómetro apenas superaba los doce grados, recordando que la alta montaña asturiana guarda siempre su propio microclima. Con este reportaje, LA NUEVA ESPAÑA cierra la serie "Balcones del Paraíso", sobre algunas de las mejores atalayas de Asturias.

El mirador de La Farrapona incluye ocho paneles interpretativos con códigos QR, que ofrecen información sobre la geología, la fauna y la flora de los Lagos y otros datos de interés.

Su construcción generó cierta polémica, al contar con la oposición de colectivos ecologistas, y también suscitó dudas entre los habituales de La Farrapona, que consideraban innecesario levantar un mirador para disfrutar de las vistas ya visibles desde el camino. El Ayuntamiento de Somiedo apoyó el proyecto, incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del concejo, y que se llevó a cabo mediante un concurso de ideas. El presupuesto final ascendió a 180.000 euros.

Visitantes en la estructura. / Miki López

De momento, la nueva construcción parece ser un éxito entre los visitantes, ya que todo el que inicia una ruta a los Lagos y pasa por delante del mirador se asoma para conocer la experiencia de primera mano y disfrutar de las vistas, a más de 1.700 metros de altitud. El inconveniente principal puede ser el tiempo, ya que un día de niebla arruina la panorámica.

"Nos habían hablado muy bien de esta zona y venimos a hacer una ruta; el mirador llama mucho la atención", concretaba a su vez Alba Quintanilla, en una mañana de contraste meteorológico, con unos doce grados a mediodía. Del mirador de La Farrapona también disfrutó este verano parte del equipo de rodaje de "Los Juegos del Hambre", que ha estado grabando en Somiedo.

La Farrapona Cómo llegar: Al mirador del Alto de La Farrapona se llega desde Asturias tomando la AS-227 en dirección a Somiedo. Desde Pola de Somiedo o desde Oviedo, se sigue la carretera del puerto de montaña hasta llegar al aparcamiento. Después hay que caminar diez minutos. También se puede acceder desde León.

Al mirador del Alto de La Farrapona se llega desde Asturias tomando la AS-227 en dirección a Somiedo. Desde Pola de Somiedo o desde Oviedo, se sigue la carretera del puerto de montaña hasta llegar al aparcamiento. Después hay que caminar diez minutos. También se puede acceder desde León. No perderse: Además de las espectaculares vistas, aprovechando la visita a La Farrapona pueden conocerse pueblos del entorno de Somiedo como Villar de Vildas, Gúa o Caunedo, poblaciones que han sufrido los incendios recientes y que destacan por su singularidad y su belleza.

Además de las espectaculares vistas, aprovechando la visita a La Farrapona pueden conocerse pueblos del entorno de Somiedo como Villar de Vildas, Gúa o Caunedo, poblaciones que han sufrido los incendios recientes y que destacan por su singularidad y su belleza. Qué dicen: Los turistas que acuden al mirador se sorprenden por la construcción, que se asoma desde lo alto al valle de Saliencia . También llaman la atención los paneles informativos que son utilizados por muchos de los visitantes. Otros preguntan qué es lo que había en esa zona antes de ser instalado el mirador.

Javier Flórez, de León; Luis Manuel Estrada, de Bilbao; José Manuel Rodríguez, de Vigo; Benito Pastor, de Valladolid; José Luis Díaz, de Burgos, y Luis Fernando García, de Oviedo —guía del grupo—, también acudieron a hacer una ruta y aprovecharon para asomarse al nuevo mirador. Otros visitantes, en este caso un grupo de catalanes, se mostraban impresionados por el entorno que envuelve La Farrapona.

El diseño del mirador fue obra del estudio de arquitectura Puerto & Sánchez, de Cangas del Narcea, y para el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, es el "primer gran mirador que se hace en Asturias".

Llama la atención que la estructura esté elevada a unos seis metros del suelo, creando una sensación de estar "colgado" en el aire para todo el que se sube.

El mirador desde otro ángulo. / Miki López

El mirador de La Farrapona también "debutará" este verano en una cita muy especial, ya que el alto volverá a ser protagonista en una de las etapas de la Vuelta a España. En este caso, será el sábado 6 de septiembre, con salida en Avilés y un recorrido de 135 kilómetros que, antes de finalizar en La Farrapona, incluye los altos de Tenebredo y San Llurienzu.

