Larga noche contra el fuego en Ibias, que mantiene cuatro pueblos desalojados: "Nunca vimos cosa igual"

“No son conscientes en Oviedo de la que se puede liar en Ibias”, describe Gema Álvarez, la alcaldesa, respecto a la evolución de los incendios declarados la tarde de este pasado lunes en su municipio. En Ibias han pasado toda la noche, bomberos y vecinos, luchando contra el virulento fuego, que a esta hora mantiene desalojados cuatro pueblos: Piñeres, Villamayor, Villarcebollín y Centenales. Las imágenes térmicas de las llamas captadas por un dron son impactantes a la vez que preocupantes.

Según Álvarez, mandaron desalojar Pradias, pero no fue necesario al final, mientras que en Piñeres muchos vecinos se quedaron para defenderlo. Y es que según destaca la regidora, en Ibias es una “suerte” el amplio conocimiento que tienen los residentes del terreno: “Eso es bueno, porque facilita las labores”.

La Alcaldesa ha pasado toda la noche pendiente del fuego, en cuya extinción trabaja la UME y varias dotaciones de bomberos (hay un equipo de Francia), con la citada ayuda vecinal. También el trabajo del helicóptero logró sofocar las llamas en Piñeras, mientras que una lengua de fuego que bajaba del monte fue parada por los bomberos. Álvarez destaca el intenso humo -“nunca vi cosa igual”-, que ha sido el causante del desalojo de algunos pueblos.

Ha sido una noche larga, pero también muy fría en Ibias, donde las temperaturas han caído mucho. Este martes se prevé que ronden los 20 grados de máxima y al final del día se espera que llueva algo. El temor en el concejo es grande. “Se puede liar”, insiste la Alcaldesa.

Un fuego intencionado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene previsto visitar Ibias este mediodía. A las 13.15 horas estará en la piscina municipal de San Antolín de Ibias. El jefe del Ejecutivo asturiano señaló la pasada noche, tras la reunión del Centro de Coordinación Opertaiva Integrado (Cecopi),que todo apunta a que este fuego ha sido provocado. Además, señaló que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido el Principado, debido a la velocidad del viento, por lo que está traspasando las defensas forestales de las que disponían los pueblos.

"Es una zona en la que hay bastantes cortafuegos y esto es algo que hay que resaltar, pero es tal la velocidad que ha tomado que lo que estamos viendo es que el fuego está superando los cortafuegos existentes, muchos de ellos además en condiciones muy buenas, que se habían repasado los últimos años y están en buenas condiciones de defensa, y aún así estamos viendo como no están siendo capaces de parar la actuación del fuego", detalló Barbón a última hora de ayer.

El primer aviso, a las seis de la tarde

La primera llamada a la sala del 112 informando del incendio fue a las 18.04 horas y, de inmediato, a causa de la rápida propagación del mismo, se decidió evacuar a la población, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Debido al peligro que supone el humo tanto para los vecinos como para los servicios de emergencia que trabajan en la zona, se decretó en un primer momento la evacuación obligatoria de Villamayor y Villarcebollín y una evacuación voluntaria de los núcleos cercanos de Dou, Andeo, Piñeira y Centenales, que el presidente ha pedido a los ciudadanos que cumplan. Este nuevo foco obligó a derivar efectivos y medios del incendio de Degaña.

En la zona trabajan Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo, la UME, los bomberos voluntarios franceses y dos empresas forestales, un helicóptero de Bomberos de Asturias y el helicóptero bombardero de Ibias, además de un hidroavión Foca y dos helicópteros Lima enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Para la atención de las personas evacuadas se ha activado la ERIE Psicosocial y de Albergues de Cruz Roja.

Ocho incendios

En la última actualización del SEPA de ayer por la noche, el número de incendios en el Principado eran ocho. Hay seis activos: el de Ibias, Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes y Tineo (2) y dos estabilizados Ponga y Cabrales.