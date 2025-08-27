La playa de Arnao, en Castropol, recupera su histórico acceso peatonal: "Se saneó el espacio y se da respuesta a una petición vecinal"

A finales de 2014 se cortó el acceso principal a la playa de Arnao desde Figueras. Un hundimiento repetido en el tiempo aconsejó cerrar el vial y hacer un nuevo ramal. Con él se perdió el acceso peatonal más directo a la playa castropolense, que ahora acaba de recuperarse gracias al Plan de Sostenibilidad Turística de Oscos-Eo. La actuación forma parte de una senda más amplia, el denominado "Cinturón Verde Cicloturista", que aún está en obras con un montante de inversión de 363.000 euros.

"Estamos muy contentos de haber recuperado este tramo de carretera para uso peatonal y cicloturista, ya que además se mejora la imagen de un punto que presentaba mal aspecto", señala el alcalde, Francisco Javier Vinjoy, consciente de la mala imagen que ofrecía al visitante esta zona derrumbada y comida por la maleza. "Estaba en muy mal estado y nos planteamos su reparación para dar respuesta a una petición del vecindario y sanear y adecuar el espacio", apunta Vinjoy.

En este sentido, se retiraron restos de la antigua calzada, creando una senda para uso de peatones y ciclistas. En la zona más peligrosa, donde el terreno se desprendió varias veces, se colocó una pasarela de madera y una barandilla también de madera. "Ha quedado francamente bien y ha sido un acierto", señala el alcalde, sobre la mejora de un espacio "muy concurrido" tanto por vecinos como por visitantes.

Primer hundimiento en 2008

El primer hundimiento registrado en la antigua carretera se remonta al año 2008. Se reparó, pero la carretera volvió a hundirse hacia la playa de Arnao, en la bocana de la ría. Al tercer desprendimiento, el Ayuntamiento, aconsejado por los técnicos, decidió no volver a actuar en la zona y retrasar el vial de acceso. Se cortó definitivamente al tráfico a finales de 2014. Los vecinos, seguían transitando por un sendero que quedaba en la zona, pero sin acondicionar y que constituía cierto peligro. El caso es que este trayecto es el más directo y rápido para acceder a la playa de Arnao y su entorno, zona habitual de paseo para los vecinos de la cercana villa de Figueras.

A lo largo de estos años se barajaron varias opciones para acondicionar este punto, que finalmente tiene una solución con el Plan de Sostenibilidad Turística, unos trabajos que actúan en la senda costera entre Figueras y la playa de Penarronda y que permitirán acondicionar diferentes infraestructuras turísticas.