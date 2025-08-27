Sale a licitación la obra en los espacios públicos de La Capitana: Casi medio millón de euros para transformar el barrio

La ambiciosa obra de renovación integral del barrio de La Capitana da otro paso de gigante. Tras el inicio de las obras en los edificios, ahora el Ayuntamiento de Valdés licita la parte pública de la actuación, que supondrá la renovación de los viales, aceras, mobiliario urbano, así como las conducciones de agua y saneamiento de este barrio ubicado a las afueras de Luarca. La actuación acaba de licitarse en 494.890,91 euros y tiene un plazo de ejecución de ocho meses.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Rehabilitación de Barrios de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrados en el programa Next Generation de la Unión Europea (UE). En el caso concreto de Luarca se reformarán noventa viviendas con una inversión total de 3.190.055,61 euros. La subvención europea asciende a 2,6 millones euros.

"La obra en los edificios ya está en marcha de manera satisfactoria y ahora ponemos en marcha el proyecto en la zona pública, una actuación que debe estar lista a fecha de junio de 2026", señala el alcalde de Valdés, Óscar Pérez. Las empresas interesadas en acometer los trabajos tienen hasta el 10 de septiembre para presentar sus ofertas.

Accesibilidad

En el proyecto de actuación se explica que los tres edificios principales que conforman el barrio datan del año 1986 y poseen cinco plantas destinadas todas ellas a viviendas. La primera actuación municipal va encaminada a que estos inmuebles sean accesibles, ya que los portales tienen ahora escaleras o rampas que incumplen la normativa. "Se observa como primera obra prioritaria y necesaria la eliminación de barreras arquitectónicas", señala el proyecto. En cada bloque se optará además por una solución diferente "aunque similar en esencia". En definitiva, se construirán rampas que cumplan con la normativa.

Por otro lado, de las seis zonas ajardinadas que posee la urbanización, "se mantienen las tres más extensas, eliminando por petición de los servicios técnicos municipales y por necesidades de la obra, las tres de menor tamaño, pasando a ser zona peatonal o zona asfáltica". Asimismo, se plantea la sustitución de la acometida de agua del barrio y la sustitución de la red general de aguas fecales: "se instalarán nuevos pozos y nuevos conductos de PVC saneamiento de 315 mm de diámetro".

Por otro lado, el proyecto incluye la renovación del mobiliario urbano, desde bancos a papeleras, pasando por farolas y señales. "Se instalarán 15 farolas nuevas, así como nuevas señales de tráfico incluidas dos de aparcamiento exclusivo para residentes", señala el proyecto de obra. Entre otras mejoras, se instalarán tres soportes para bicicletas.