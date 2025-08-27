Esto es lo que tienes que saber si quieres participar en la segunda "Patoleada" solidaria de Tapia

Os Mismos de Sempre tiene fecha y hora para la segunda "Patoleada" solidaria. Será el domingo, 31 de agosto, a las 17:30 horas en la piscina de agua salada de Tapia. Tras el éxito de la primera edición, cuando se echaron al agua alrededor de 3.000 patos, el colectivo espera alcanzar una cifra similar. La recaudación irá destinada al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), con el que los tapiegos llevan años colaborando para aportar su grano de arena a la lucha contra el cáncer.

Cuenta Eva Menéndez, portavoz del colectivo, que este año es más fácil porque todo el mundo ya conoce la dinámica de la actividad. Además, han aumentado los puntos de venta, de tal manera que se pueden comprar sus simpáticos puntos de venta en diferentes localidades entre Ribadeo (Lugo) y Arriondas (Parres).

De Bilbao a Tapia

La cita tapiega se estrenó el año pasado, emulando a una actividad similar (la Estropatada) que se celebra en la ría de Bilbao a beneficio de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Fue Eva Menéndez quien conoció de primera mano la actividad y planteó a sus compañeros de Os Mismos de Sempre hacer algo similar en Tapia. Fue una especie de experimento que desbordó todas las expectativas y abarrotó la piscina de Tapia.

La dinámica es sencilla. El colectivo vende patos de goma a 5 euros. Cada uno lleva un número, lo que te permite entrar en un sorteo. El premio gordo son dos noches de hotel en Amieva. Pero mientras se van "pescando" patitos, los integrantes de Os Mismos de Sempre realizan un divertido show para delicia de los asistentes.

Y otro detalle más, los patitos llevan una indumentaria muy singular. El año pasado fue el pañuelo marinero típico de las fiestas del Carmen, pero este año le han añadido un sombrero de paja. Para lograr fabricar los cientos de gorritos necesarios, el colectivo ha implicado a diferentes asociaciones y particulares del concejo que llevan meses realizando la manualidad. "Ya estamos buscando el disfraz del pato del año que viene", bromea Eva Menéndez.

Para quienes deseen adquirir el pato, el colectivo tendrá un stand en la Feria Camponar de Tapia, que se inaugura este jueves.