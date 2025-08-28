800.000 euros para mejorar el sistema de saneamiento y depuración de la ría del Eo

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) acaba de adjudicar en 881.607 euros la explotación, mantenimiento y conservación de la red de saneamiento de la ría del Eo, un servicio que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. En el citado periodo está previsto realizar "trabajos de mejora y conservación en las principales instalaciones del sistema que recoge las aguas residuales de los municipios de Castropol y Vegadeo".

El sistema de saneamiento incluye un conjunto de colectores y estaciones de bombeo que conducen las aguas hasta la depuradora de lugar castropolense de Granda. En total, cuenta con once estaciones de bombeo y dieciocho kilómetros de colectores. Según Cadasa, el año pasado la estación trató un total de 1.207.672 metros cúbicos de aguas residuales y retiró 263 toneladas de residuos. La instalación entró en funcionamiento en 2017 y da servicio a casi 9.000 habitantes de Castropol y Vegadeo.

Nueva unidad de decantación

Por otro lado, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a licitación, por 243.458 euros, las obras para crear una nueva unidad de decantación en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la ría del Eo, en Castropol. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de septiembre.

Según el Principado, esta actuación "permitirá mejorar la calidad del agua tratada y optimizar el mantenimiento de las instalaciones de depuración municipales y particulares". El proyecto, añaden, contempla la construcción de una segunda unidad de decantación, equipada con un puente móvil radial, cilindro de alimentación, brazos de barrido, rasquetas, barredoras superficiales, motor eléctrico y vertedero periférico, además de la instalación de válvulas, bombas y el refuerzo del sistema de recirculación y control.

Asimismo, apuntan, "se habilitará una nueva zona para la recogida de fangos procedentes de fosas sépticas municipales y de particulares, que permitirá a las cubas verter los residuos directamente en la entrada de la planta para su tratamiento controlado, lo que evitará su transporte hasta las instalaciones centrales de Cogersa".