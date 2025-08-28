Dimite un edil del PP franquino, muy crítico con la actual portavoz

El concejal del PP de El Franco, David Anes, acaba de renunciar a su acta de concejal desvelando una nueva crisis interna en el partido a nivel local. En el Pleno del martes leyó su carta de renuncia en la que critica la "toxicidad" de la portavoz de la agrupación, Mayte Martínez, y la falta de soluciones aportadas desde la cúpula del partido. Ni la dirección local, ni la regional quisieron ayer valorar este asunto.

La carta de renuncia, fechada en julio, señala que desde la dirección regional acudieron a El Franco para mediar en las desavenencias internas. "Por unanimidad suplicamos que se despojase a Mayte de su cargo de portavoz, considerando todos los miembros del PP de El Franco que su toxicidad es un lastre para los intereses del partido y una constante humillación para nuestra dignidad. El señor que vino de Oviedo nos ordenó seguir tragando mierda. Los demás pueden aceptarlo, respeto su decisión, yo no", señaló el edil saliente en el Pleno.

La formación logró en los últimos comicios cuatro ediles de los once que forman la corporación, siendo la principal oposición a la alcaldesa socialista Cecilia Pérez. Sin embargo, sus desavenencias internas se han evidenciado en los últimos meses. El PP, que gobernó durante años el concejo, no logra un equipo estable en El Franco y, en las últimas dos décadas, ha pasado por diferentes liderazgos.