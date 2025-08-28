Lección de pesca en la rula de Tapia: "Es importante reconocer el pescado para que no os den chocos por calamares"

"Hay que tener cuidado al comprar porque hay mucho fraude. Reconocer el pescado es importante para que no os den chocos por calamares", señaló el guardapesca Miguel Maseda "Miki" en la visita guiada a la rula de Tapia. La actividad, enmarcada dentro del programa de la Feria Campomar, tuvo mucho éxito.

El tapiego Maseda, que ejerce de guardapescas en Figueras, estuvo acompañado de Daniel Pérez, su homólogo en Tapia. Ambos explicaron su labor de vigilantes del plan de extracción del percebe y también el funcionamiento de la Cofradía. "Estamos para vigilar cupos, pero también cumplimos una labor de seguridad porque miramos por la gente, sobre todo si alguien entra solo al agua", apunta Maseda.

Con todo, lo que más llamó la atención de los visitantes fue la clase práctica para reconocer pescado. Porque a veces en vez de besugo, te llevas pancho o breca y, en vez de lenguado, te venden acedía, que puede saber parecido, pero vale la mitad. "Si ves siempre el calamar en anilla, no lo sabes identificar", apuntó Maseda.

"Reconocer las especies es importante", señalaron, al tiempo que enseñaron consejos para saber identificar el pescado que está fresco. "Mirad este pescado, tiene los ojos brillantes, pero si tiene el ojo hacia adentro, sobre todo en la merluza, es mala señal. Tampoco es bueno que pierda la escama", abundaron los profesionales ante un grupo de vecinos y visitantes que no dejaron de hacer preguntas.

Por ejemplo, se interesaron por el mejor sistema para congelar el pescado. Miki señaló que tras limpiar y secar el pescado, lo mejor es envolverlo en plástico film, dando varias capas para aislarlo bien. Entre los ejemplares de pescado que mostraron a los participantes en la visita gustó especialmente el escacho o golondra, conocido como golondrina de mar porque mueve sus aletas como el citado pájaro. "Es precioso", exclamó alguien entre el público.

Los guardapescas también se refirieron a la importancia de la trazabilidad del pescado y de leer las etiquetas en la pescadería para asegurarse de lo que uno está comprando y su procedencia. Al benjamín del grupo lo sentaron en la pesa para emular una captura de salmonete y sacar la correspondiente etiqueta, que luego observaron con curiosidad. En la conversación también estuvo presente el cambio climático, que provoca que lleguen a la costa cantábrica ejemplares como el pez ballesta, más típico de aguas canarias.

Entre los asistentes, la visita gustó y mucho. "Es la primera vez que veo una rula y es muy interesante", señaló la ovetense Cristina Rivera. A su lado, la madrileña Paz Gómez también aplaudió la iniciativa: "Una visita muy completa, sobre todo la parte de identificación de especies porque es verdad que todo el mundo sabe lo que es un cerdo o una vaca, pero no tenemos tanta información de los peces".

La Feria Campomar cuenta con un apretado programa de actividades culturales, que están logrando muy buena acogida entre el público. La feria propiamente dicha se inaugura esta tarde, a las 19 horas.