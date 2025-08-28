El mensaje de los socorristas de Tapia tras su heroico rescate en la playa: "No queremos aplausos, queremos que se tome más en serio esta profesión"

Los tapiegos Francisco García, José Manuel Chaso y Lucas Iglesias no pararon ayer de recibir felicitaciones por su heroico rescate en la playa de Tapia. Los tres forman parte del equipo de Salvamento y Socorrismo del concejo y no dudaron en echarse al agua para salvar a un joven madrileño de 14 años que el martes por la tarde, en plena marejada y con bandera roja en la playa, fue arrastrado por un golpe de mar desde una zona rocosa. Ellos agradecen el reconocimiento, pero dejan claro que cambian los aplausos por más medios para hacer su trabajo en condiciones de seguridad.

"La falta de medios y el deterioro de los que tenemos nos dificulta una burrada el trabajo", señalan los profesionales, que reclaman no solo más medios, sino más efectivos y también más "respeto" por parte de los bañistas. Su mensaje es claro: "Queremos que se tome más en serio esta profesión y para eso hacen falta medios, tanto herramientas como más compañeros bien formados. Debemos poder prestar un servicio de calidad y eficiente. El martes salió bien, pero pudo haber sido una desgracia".

"Una actuación perfecta"

Miriam Álvarez es la coordinadora del equipo. Fue ella quien recibió, en torno a las cinco de la tarde, el aviso del 112 alertando de que había una o dos personas arrastradas por el mar. Finalmente se confirmó que era un único joven, que formaba parte de un campamento afincado en la comarca. Avisó a sus compañeros y se puso en marcha el operativo de rescate. Ella, junto al socorrista Bruno Perillán, apoyó desde tierra a los tres compañeros que se echaron al agua. "Hicieron una actuación perfecta, pero se jugaron el tipo", señala.

El equipo, de 12 socorristas, cuenta con un único lanchero, que estaba de descanso en la jornada del martes. Por eso, el servicio no tenía lancha operativa. "Si al menos tuviéramos una moto de agua, habríamos hecho el rescate muy rápido, pues era para hacer con medios acuáticos", añade Francisco García. Los tres socorristas, experimentados surfistas, decidieron intentarlo a nado.

Se tiraron por la zona rocosa entre la piscina y la playa de A Ribeiría, por el mismo lugar donde fue arrastrado el joven, que salió magullado y con principio de hipotermia. El primero en llegar fue Lucas Iglesias, se 23 años, a bordo de una tabla de surf. También Francisco usó su propia tabla, mientras José Manuel se tiró con neopreno. "Hubo que calcular bien el momento de tirarnos, porque había mucho oleaje", apunta Chaso, 31 años y once años de experiencia como socorrista.

Los socorristas señalando la zona del rescate. / T. Cascudo

Surfistas veteranos

"No dudamos, aunque es verdad que estamos acostumbrados a surfear en la playa y la conocemos bien y eso jugó a nuestro favor", añade. A su lado, Francisco García, de 38 años, confiesa que no sintió miedo, aunque "fui consciente de que se podría complicar".

Con el joven a salvo, comenzó la maniobra para regresar a la playa. Reconocen que hubo momentos complicados en los que el oleaje les impedía avanzar, también fueron arrastrados contra zonas rocosas, con el consiguiente riesgo. Tras una hora de trabajo llegaron a la orilla y justo entonces llegó el helicóptero del 112. No hizo falta su intervención en el rescate, aunque la doctora del equipo se descolgó para ayudar en la atención al joven. Fue derivado al hospital de Jarrio, pero salvó su vida.

La coordinadora del servicio lamenta las muchas quejas que están recibiendo este verano, "que está siendo muy complicado". "Queremos recalcar que la decisión de colocar una bandera roja se toma siempre priorizando la seguridad de los usuarios y del equipo. Nuestro trabajo es prevenir y salvar vidas", defiende. Ayer fue día de celebración en la playa, pero también de reivindicar más respeto y empatía hacia los profesionales que velan por la seguridad de los bañistas.