Esta es la única firma asturiana que viajará a la prestigiosa feria "Maison & Objet", de París: "Estamos emocionados"

Entre el 4 y el 8 de septiembre se celebrará en París la prestigiosa feria de diseño de interiores y decoración "Maison&Objet", un evento para profesionales del sector que marca las tendencias del año. Por eso Nicolás García y Carlos Martínez, las dos caras detrás de "Eleven People", tenían claro que querían estar presentes. Tras un año de mucho trabajo, han logrado su objetivo y este estudio de fabricación y diseño de productos de aromatización con sede principal en Santa Eulalia de Oscos, viajará a la capital parisina para codearse con las firmas más grandes del sector.

"Es la feria más importante del sector, a donde van marcas y compradores de todo el mundo y, desde que empezamos, teníamos como objetivo asistir. El año pasado fuimos a visitarla como usuarios y empezamos a preparar nuestro proyecto", relatan. Asistir a la feria supone un fuerte desembolso económico ya que hay que presentar un proyecto del diseño del stand y desarrollarlo si resultas elegido, además de costear la estancia en el evento. Con todo, Eleven People ha logrado su sueño y está preparando las maletas para París, donde tendrán un stand inspirado en los colores anaranjados de los Oscos. "Apostamos todo a esta feria y llevaremos a Asturias por delante", añaden, conscientes de que serán los únicos representantes del Principado en este evento.

Detalle de sus ambientadores sólidos. / Eleven People

"Estamos muy contentos y muy emocionados y con la incertidumbre de ver cómo sale todo. En la feria vamos a poner cara a muchos de nuestros clientes de Estados Unidos o Asia a los que tratamos solo por correo, así que para nosotros es importante. Además, vamos a exponer junto a las grandes marcas de cerería del mundo", relatan. Sobre el stand que mostrarán en París explican que su intención es recrear el ambiente que tiene su precioso estudio de Barcia, en Santa Eulalia de Oscos, donde Nicolás García tiene raíces familiares. "Queremos que sea una experiencia para el visitante, así que vamos a tener un armario que los clientes pueden abrir para experimentar eso gracias a nuestros ambientadores", explican.

Nicolás y Carlos se conocieron en Madrid en 2015, se enamoraron y emprendieron juntos. En 2019 pusieron en marcha su proyecto dedicado a la creación de velas y ambientadores sólidos aromatizados en el corazón de Santa Eulalia de Oscos. Su marca artesana, que entre sus objetivos quiere mostrar la belleza de Asturias, ha llamado la atención de firmas nacionales e internacionales como Porcelanosa, Sprinfield, Caja Rural, el grupo de restaurantes Tragaluz, Colvin o las cadenas hoteleras Gran Meliá y Only You. Compaginan la venta de productos, desde velas a ambientadores sólidos, con la organización de talleres donde invitan a disfrutar de la experiencia de crear productos con magia que huelen a lo mejor de Asturias.