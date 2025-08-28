Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valdés lanza su tercer plan de caminos del año con una inversión global de 600.000 euros

El consistorio actuará en las localidades de Los Corros, Castañedo, Viescas, Turuelles y Busto

El alcalde, Óscar Pérez, supervisando una de las pasadas actuaciones.

/ R. T. C.

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

El Ayuntamiento de Valdés ha sacado a licitación su tercer plan de caminos en lo que va de año. Tiene un monto total de inversión de 600.000 euros y el objetivo es que las obras se ejecuten en otoño. "Hablamos de una actuación muy relevante y son obras que van a suponer un impulso muy grande para las citadas localidades, pues verán que su red viaria queda renovada", defiende el alcalde valdesano, Óscar Pérez.

El primer paquete, por valor de 500.000 euros, servirá para renovar los caminos de las localidades de Castañedo, Viescas, Turuelles y Busto. Además, se ha licitado un segundo contrato, de unos 100.000 euros, para acometer mejoras en la localidad de Los Corros.

"La idea es tener las obras adjudicadas en septiembre para que se puedan hace ra partir de octubre, antes de la entrada del invierno", señala Óscar Pérez, que recuerda que este año ya se actuó en la parroquia de La Montaña y, por otro lado, en la zona de Santiago y Otur.

