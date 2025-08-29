La decana de las citas del folk asturiano pide paso: La Noite Celta de Porcía cumple 41 años el sábado

El campo de La Alameda, en El Franco, se prepara para vivir uno de los momentos más especiales del año: este sábado será la cuadragésima primera edición de la Noite Celta de Porcía, decana de Asturias. Sobre el escenario estarán Ca Beleño, Corquiéu, la banda escocesa Rura y La Güeriata DJ.

Abrirá boca el grupo de baile El Cabazo que, desde las 21:00 horas, impartirá un taller de danza en pleno campo. Allí no faltará la tradicional sardinada a cargo de la asociación Alameda, que organiza la cita folk.

Además, el colectivo prepara programación especial para esta noche. En la carpa del bar El Fornello, a las 20:30 horas, está prevista una mesa redonda titulada "De Corao a Porcía. Os primeiros anos: a década dos ochenta" en la que intervendrá Milio’l del Nido, Lisarod Lombardía, Frankie Delgado y Fonsu Mielgu.

Tras esta cita llegarán las fiestas de Nuestra Señora de Los Remedios, cuyo día central será el 8 de septiembre, con la gran romería de Porcía.