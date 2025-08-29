La decana de las citas del folk asturiano pide paso: La Noite Celta de Porcía cumple 41 años el sábado
Corquiéu, Rura, Ca Beleño y La Güeriata DJ pondrán música al evento, donde no faltará la tradicional sardinada
El campo de La Alameda, en El Franco, se prepara para vivir uno de los momentos más especiales del año: este sábado será la cuadragésima primera edición de la Noite Celta de Porcía, decana de Asturias. Sobre el escenario estarán Ca Beleño, Corquiéu, la banda escocesa Rura y La Güeriata DJ.
Abrirá boca el grupo de baile El Cabazo que, desde las 21:00 horas, impartirá un taller de danza en pleno campo. Allí no faltará la tradicional sardinada a cargo de la asociación Alameda, que organiza la cita folk.
Además, el colectivo prepara programación especial para esta noche. En la carpa del bar El Fornello, a las 20:30 horas, está prevista una mesa redonda titulada "De Corao a Porcía. Os primeiros anos: a década dos ochenta" en la que intervendrá Milio’l del Nido, Lisarod Lombardía, Frankie Delgado y Fonsu Mielgu.
Tras esta cita llegarán las fiestas de Nuestra Señora de Los Remedios, cuyo día central será el 8 de septiembre, con la gran romería de Porcía.
