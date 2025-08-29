Así es la feria Campomar, que cierra el verano de Tapia: muchos más expositores

La Feria Campomar, con treinta y dos años de historia, desplegó ayer en Tapia todo su encanto. Con un aumento notable del número de expositores (se pasa de los 70 de 2024 a un total de 97), la cita que rinde tributo a los profesionales y los productos del campo y el mar ofrece hasta el domingo una intensa y variada programación.

"Es un clásico del verano y un referente en agroalimentación", señaló el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en la inauguración. Marcos aplaudió la buena organización de un evento que sirve para mostrar "la calidad de las producciones que tenemos en Asturias". En su intervención, el Consejero tuvo un recuerdo para todas las personas que trabajan en la extinción de los incendios en Asturias. El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, se sumó a la mención, antes de abrir una feria que "pone en valor nuestro sector primario".

Agradeció el primer edil el trabajo de todos los que hacen posible el certamen. Desde José Manuel Alonso, "Camarada", que tuvo la "genuina" idea en 1992 a todos las personas que ayudan en la organización.

Entre las novedades de esta edición está la exposición de Carpintería Méndez con varios de sus singulares vehículos de madera. Entre ellos, la estrella es el Fórmula 1 de madera que se exhibe por primera vez en la capital tapiega: "Estuvo en Barcelona, así que es una pena que no lo viera el pueblo de Tapia", señala su creador, el carpintero Alejandro Méndez, quien junto a su hermano Jesús recibirá hoy el título más prestigioso que se entrega en la feria: el "Requesón de Honor" en homenaje a sus casi cincuenta años de trayectoria empresarial en la carpintería que acaban de cerrar en La Roda por jubilación.

Josefina González, de la chacinería tinetense Gancedo, lleva desde 2010 acudiendo a la feria y sus sensaciones son buenas: "Estamos contentos, tenemos una clientela fiel y nunca fallamos a la cita de Tapia". Menos años viniendo lleva la quesería Tierra de Barros, de Badajoz; sin embargo, sus responsables confían en su éxito: "El ánimo tiene que ser positivo". Además de productos agroalimentarios, hay stand de artesanía y, el sábado, se podrá visitar la primera Muestra del mastín pastor del osu y otras razas autóctonas. En definitiva, Tapia promete tres días intensos Y sabrosos.