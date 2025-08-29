Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados

La Guardia Civil de Asturias ha asestado un nuevo golpe a un grupo de delincuencia organizada con base en Gerona, dedicado al robo de cableado de cobre en distintas zonas del territorio nacional. En la última operación, desarrollada en el occidente asturiano, los agentes detuvieron a cinco personas y recuperaron un total de 3.612 kilos de cobre sustraído.

Los hechos se iniciaron el pasado jueves, 20 de agosto, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Boal, en labores de vigilancia en la localidad de Miñagón, detectó un corte en el cableado de Telefónica. Tras inspeccionar la zona, los agentes localizaron un escondite donde los autores habían depositado el cobre para su posterior recogida. Ante estos indicios, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial, solicitando además la colaboración vecinal. A la madrugada siguiente, sobre las 03:15 horas, un vecino alertó de la presencia de vehículos sospechosos en Miñagón. Inmediatamente, varias patrullas se desplazaron a la zona y detectaron un turismo Citroën C3 gris seguido de una furgoneta, que circulaban hacia la autovía A-8.

El coche logró darse a la fuga hacia Oviedo, pero la furgoneta fue interceptada tras un bloqueo policial. Su conductor, un hombre de 50 años y nacionalidad marroquí, residente en Barcelona, fue detenido. En el interior del vehículo se hallaron tres toneladas de cobre. El arrestado confesó que su destino era Gerona y que recibía instrucciones de sus jefes a través de WhatsApp, además de reconocer que había realizado transportes similares en semanas anteriores.

El detenido también reveló que el material cargado en la furgoneta había sido manipulado y trasportado por los cuatro ocupantes del Citroën C3 que circulaba delante de él. Horas más tarde, sobre las 06:30, el vehículo fue localizado y detenido en un control de tráfico en la N-634, a la altura de Luarca. Sus ocupantes, igualmente de nacionalidad marroquí, mostraron un fuerte nerviosismo e incoherencias en sus explicaciones, lo que confirmó su vinculación con el robo. Además, el conductor de la furgoneta dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas, por lo que fue sancionado administrativamente.

Un grupo con base en Gerona

La Guardia Civil ha confirmado que el grupo desarticulado forma parte de una red organizada con base en Gerona, integrada por ciudadanos de nacionalidad marroquí y española, que se desplazan por todo el país para sustraer cobre. Su modus operandi consiste en suplantar la identidad de operarios de Telefónica, cortar los cables en zonas aisladas, trocearlos y pelearlos en el mismo lugar para luego almacenarlos en fardos de fácil transporte, que son recogidos habitualmente de noche en furgonetas o camiones de alquiler.

En los últimos dos meses, la Guardia Civil de Asturias ha intensificado sus esfuerzos contra este tipo de delitos, logrando la detención de nueve integrantes de esta red y la recuperación de 10.310 kilos de cobre. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Luarca, que entiende de los hechos.