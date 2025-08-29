El presentador de TPA Marco Rodríguez será pregonero de las fiestas de Belmonte de Miranda
Marco Rodríguez pregonará San Antonio hoy, a las 20:00 horas, desde el balcón del Ayuntamiento
Belmonte de Miranda entra de lleno en sus fiestas de San Antonio, organizadas por el Ayuntamiento y el colectivo Asociación Cultural Pico Cervera. Uno de los momentos álgidos de la celebración será esta tarde, a las 20:00 horas, cuando tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del presentador de TPA Marco Rodríguez. Este profesional de la comunicación tiene raíces en la localidad belmontina de Vigaña de Arcello.
Los organizadores agradecen a Rodríguez su colaboración, contando siempre con Belmonte en sus programas en TPA. Precisamente en el programa "Cumbres en Familia" acompañó en la subida al Picu El Urru al pregonero del año pasado, Isra Ferrero.
Antes del pregón, desde las 17:00 horas, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces y, el sábado, se desarrollara una nueva edición de la comida en la calle. El domingo será el día grande de las fiestas con misa y procesión a las 12:00 horas. Por la tarde, habrá hinchables, concurso de tortillas y reparto del bollo. La verbena correrá a cargo de Waykas y D'Cano.
La programación de San Antonio se cierra el lunes con la gira. Habrá sesión vermú y una comida popular a base de paella. La última verbena correrá a cargo del grupo Ideas y Tekila.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia