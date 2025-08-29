El presentador de TPA Marco Rodríguez será pregonero de las fiestas de Belmonte de Miranda

Belmonte de Miranda entra de lleno en sus fiestas de San Antonio, organizadas por el Ayuntamiento y el colectivo Asociación Cultural Pico Cervera. Uno de los momentos álgidos de la celebración será esta tarde, a las 20:00 horas, cuando tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del presentador de TPA Marco Rodríguez. Este profesional de la comunicación tiene raíces en la localidad belmontina de Vigaña de Arcello.

Los organizadores agradecen a Rodríguez su colaboración, contando siempre con Belmonte en sus programas en TPA. Precisamente en el programa "Cumbres en Familia" acompañó en la subida al Picu El Urru al pregonero del año pasado, Isra Ferrero.

Antes del pregón, desde las 17:00 horas, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces y, el sábado, se desarrollara una nueva edición de la comida en la calle. El domingo será el día grande de las fiestas con misa y procesión a las 12:00 horas. Por la tarde, habrá hinchables, concurso de tortillas y reparto del bollo. La verbena correrá a cargo de Waykas y D'Cano.

La programación de San Antonio se cierra el lunes con la gira. Habrá sesión vermú y una comida popular a base de paella. La última verbena correrá a cargo del grupo Ideas y Tekila.