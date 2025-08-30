El afortunado fin de semana en Tapia de Casariego con suerte en la Lotería Nacional
La administración número 1 vende décimos del primer premio
Buen inicio del fin de semana en Tapia. La localidad costera asturiana ha sido agraciada con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado.
La administración ubicada en El Parque ha vendido el número 23.999, que ha sido agraciado con 60.000 euros al décimo.
Ha sido un primer premio muy repartido el del último sorteo de la Lotería Nacional de agosto, pues son varias las localidades en las que se ha vendido el número agraciado. Lo mismo ha sucedido con el segundo, el 91.842, también muy repartido por toda España.
Está por ver cuántos décimos del 23.999 han vendido en la administración tapiega, por Loterías del Estado no ha concretado aún el reparto.
