Allande, donde Asturias toca el cielo: si quieres ver las estrellas, este es tu plan
Las jornadas de Allande Stars, una oportunidad de acercarse a la astronomía en un entorno excepcional para la observación
Nacho Blanco
Hay un rincón del Suroccidente asturiano desde el que se pueden observar docenas de nebulosas y de cuerpos celestes. Allí, la ausencia de contaminación lumínica que pinte el firmamento de colores antinaturales habilita un observatorio privilegiado. Ese lugar es Allande, donde cada verano se puede disfrutar de uno de los eventos de astronomía punteros en la región: Allande Stars.
Lucía González Cuesta es doctora en astrofísica y directora de Allande Stars desde su creación en 2020, además de haber sido galardonada con el premio "Mujer Rural del año 2024" . Allande Stars, concebida como una "empresa de divulgación científica en astronomía", organiza por sexta edición consecutiva un fin de semana repleto de actividades para explorar "las diferentes formas en la que la astronomía se conecta con el territorio, el patrimonio y la cultura". El equipo que impulsa el proyecto está formado por cinco personas que cuenta con un amplio listado de colaboradores: "gracias a ellos podemos construir eventos como este" remarca Lucía González.
Estas actividades, cuya localización nunca se repite, se realizan tanto de noche como de día. Van desde observaciones a campo abierto del cielo nocturno hasta búsquedas diurnas de polvo cósmico, es decir, de "micrometeoritos que están cayendo en nuestra superficie continuamente", explica González.
El evento reunió a unas 150 personas a lo largo del fin de semana. Lucía González destaca en especial las noches de cielo negro y despejado, perfectas para conectarse a las estrellas. "Lo que cuenta no es tener un telescopio, sino las ganas de descubrir". Para conseguirlo es importante que la meteorología acompañe y que el escenario se preste. El concejo de Allande es el lugar idóneo, ya que sus características hacen que sea único municipio de Asturias certificado por la Fundación Starligh, que valora la calidad del cielo: "Aquí, con unos simples prismáticos ya se pueden encontrar un montón de cosas", concluye Lucía González.
