El plan turístico de Oscos-Eo avanza con dos tercios ejecutados: a finales de marzo todas las obras deben estar terminadas

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del CEDER Oscos-Eo, que incluye a los concejos de Castropol, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos, avanza a buen ritmo y ya cuenta con un nivel de ejecución del 66 por ciento, con el objetivo de alcanzar el 81,5 por ciento en dos meses. El plan fue aprobado en 2021 con un presupuesto para inversiones de 3,5 millones de euros. A finales de este año, todas las obras previstas tendrán que estar adjudicadas y el 31 de marzo de 2026 deben estar concluidas.

Coincidiendo con la recta final de su desarrollo, el Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscos-Eo, que está a punto de cumplir sus 30 años, ha realizado una presentación del proyecto en Taramundi, en la que ha participado la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

"Ahora que tenemos tanto finalizado quisimos hacer esta presentación para dar visibilidad a todo el trabajo realizado tanto en los diferentes municipios como las actuaciones comunes, centradas en la digitalización", expone la gerente del Ceder, Ana Rosa Fernández.

Precisamente, la parte de digitalización consiste en la creación de una nueva página web turística, la creación de una aplicación para smartphone con realidad virtual, así como el diseño de una gran variedad de folletos digitales temáticos y mapas digitales, entre otros.

En cuanto a las infraestructuras ya ejecutadas destaca el nuevo aparcamiento de Os Teixois, en Taramundi, por ser una de las obras a las que se destinó más presupuesto y por la repercusión y utilidad que tendrá para dar servicio al conjunto etnográfico.

Ana Rosa Fernández, el alcalde César Villabrille, Lara Martínez y Jorge Vallina, durante la presentación. / R. D. Á.

Esta fue una de las actuaciones visitadas tras la presentación, en una ruta que comenzó en el propio lugar del acto, la Casa del Agua de Bres, que se restauró, lo que permitió reabrirla al público. También se visitó la nueva señalización del concejo como zona artesanal de la cuchillería, en la que destaca una escultura de la réplica del famoso puñal de antenas, colocada en la plaza junto a la iglesia.

Actualmente, el plan tiene en ejecución tres grandes obras que se prevé que finalicen en octubre. Son la senda costera por el litoral y ría del Eo en Castropol, la senda peatonal de Vegadeo a Piantón y el acondicionamiento de la vía verde del ferrocarril en San Tirso de Abres.

También se mejoran "dos de los grandes iconos del patrimonio cultural de los Oscos", el monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos y el palacio de Mon, en San Martín de Oscos.

Unas inversiones que esperan que tengan una repercusión directa en los municipios y que sirvan para ayudar a paliar la despoblación de las zonas rurales. "Creo que las herramientas que presentamos de digitalización van a suponer un nuevo reposicionamiento y marketing del territorio", subraya Jorge Vallina Crespo, gerente del Plan.