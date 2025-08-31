Folclore y tradición a carraos en La Regalina, con sentimiento e ironía por igual en un aplaudido pregón

El último domingo de agosto está marcado en el calendario de Cadavedo (Valdés). Los vecinos celebraron este domingo la tradicional romería de La Regalina, que dio comienzo a las 11:00 horas con el desfile por las calles del pueblo. Los romeros, acompañados por música tradicional, llevaron hasta el campo de La Garita las ofrendas a la Virgen de Regla: ramos de manzanas y las típicas alfiladas.

En el campo, cientos de personas aguardaban la llegada de los participantes ataviados con trajes tradicionales. Puntuales, a las 12:00 horas, irrumpieron al son de las gaitas, dando paso al pregón a cargo de Xosé Manuel Fernández. Por vigesimosegundo año consecutivo, Fernández pronunció unas palabras cargadas de humor y sentimiento: “¡Válgame La Regalina, la Nuesa Virxina Santa, pa echar güei esti pregón, feitu cun toda miou alma!”, exclamó, arrancando los aplausos del público y recordando el Premio Gallón de Bronce que le concedió el pasado 5 de agosto el Centro Asturiano de Madrid.

Su intervención, como siempre pronunciada en faliecha, repasó con ironía los acontecimientos del último año:

“Andan buscando la causa del apagón que tuviemus… que miren pur la Moncloa ya’n todus lus Ministerius, qu’hay enchufes a cientus”, bromeó.

El pregonero agradeció la presencia de diputados asturianos “de todos los partidos” y, en especial, de Álvaro Queipo, “que nunca falta a esta fiesta nuestra”. También hubo lugar para el recuerdo a los fallecidos en la mina de Cerredo: “Que todus descansen en paz”, corearon los romeros.

No faltaron alusiones a la actualidad más reciente, como los incendios que han arrasado los montes: “Quiman lus montes enteirus ya p’apagalu nun hay bumberus”. Tampoco al ascenso del Oviedo, con un mensaje esperanzador: “Ya volverá el Sporting a estar en lo más alto y que los dos nos den alegrías, que ya va siendo hora, en esta tierra entristecida”.

El pregón concluyó con un llamamiento a la alegría: “Reíros todos de la vida, cantai rudeaus d’amigus y de lus seres queríus”. Tras sus palabras, los asistentes gritaron: “¡Puxa la Virxen de Riegla! ¡Puxa l’aldea más guapa! ¡Puxa’l Principáu d’Asturias! ¡Y siempre, Puxa España!”.

La jornada se cerró con la interpretación del “Asturias, patria querida”, a cargo de la Banda de Gaitas Reina del Truebano, y el tradicional baile de la danza prima, que puso el broche a una de las citas más queridas del verano asturiano.