Pola de Allande inaugura sus fiestas con un encuentro entre las peñas festivas del Suroccidente
La médica de familia Gema González Nogal será la encargada de pregonar los festejos el próximo 7 de septiembre
El ambiente festivo llenó las calles de Pola de Allande la tarde de este sábado en la primera cita de las fiestas del Avellano, el Encuentro Interpeñas que llegó a su décimo aniversario. El evento es una invitación a la participación de las peñas festivas de los concejos vecinos, Cangas del Narcea y Tineo, desde donde fletaron autobuses. A las seis de la tarde comenzó la ruta por las principales calles de la villa con música que fue amenizando el recorrido de los jóvenes. A partir de las ocho se pudo disfrutar de una zona pop rock, a la que se dio continuidad con una fiesta nocturna amenizada por varios Dj.
La fiesta regresará a Pola de Allande el próximo sábado día 6 con música en directo durante la tarde en el área recreativa de Las Veigas del grupo “Delorean” y la celebración de la primera verbena con el dúo Impresión y Josín.
El domingo 7 de septiembre es el día del pregón, que este año corre a cargo de la médica del centro de salud de la localidad desde 1996 Gema González Nogal. Después se presentarán las reinas y reyes de las fiestas y se lanzará el chupinazo que marca el inicio de las fiestas. Las orquestas “Combo dominicano” y “Salsarena” serán las encargadas de poner la música la noche, que se interrumpirá a la una de la mañana para disfrutar de la descarga organizada por la peña femenina “Asgaya”.
El día grande del Avellano es el 8 de septiembre que comenzará con los actos religiosos, destacando la procesión de la Virgen de su ermita hacia la iglesia parroquial a mediodía. Un trayecto que realizará a la inversa a las después de la misa de las 20.30 horas y que finalizará con una la Descarga del Avellano organizada por la peña “El Trueno” y a cargo de la pirotecnia Pablo. Las orquestas “Salsarena” y “Assia” amenizarán la tercera verbena.
El día del niño cierra la programación con una yincana y el desfile de peñas durante la tarde. Durante la noche se podrá disfrutar de la música de Héctor y Jose, Mina Longo y DJ Brmudz. Además, a la 1.30 horas se vivirá la tradicional salida del toro de fuego.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés