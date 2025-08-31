El presentador Marco Rodríguez pregona las fiestas de San Antonio de Belmonte de Miranda
La celebración vive este domingo el día del bollo y cierra los actos el lunes con la gira y una paellada
Belmonte de Miranda celebra este fin de semana sus fiestas de San Antonio que se iniciaron oficialmente el viernes con el pregón a cargo del presentador de la TPA Marco Rodríguez, que tiene raíces familiares en la localidad belmontina de Vigaña de Arcello.
Desde el balcón del Ayuntamiento, Marco Rodríguez repasó sus raíces belmontinas vinculadas a la casa de sus bisabuelos en Las Llamas, que está rehabilitando, y reconoció que siempre anheló tener arraigo a una zona rural, que confiesa ha encontrado ahora en Belmonte. Una historia personal que le ha servido para recordar el abandono de los pueblos, de los montes y los incendios que “nos han tocado al lado, en Somiedo y Cangas del Narcea. Ojalá de esta aprendamos”, deseó.
Las fiestas de San Antonio, que organiza el Ayuntamiento y la asociación cultural “Pico Cervera”, continuaron el sábado con una comida en la calle y una tarde de juegos para los niños. Mientras que hoy domingo se vivirá el día del bollo y los actos religiosos a mediodía con misa y procesión. Por la tarde habrá concurso de tortilla y se repartirá el bollo. Mientras que los niños podrán disfrutar de hinchables de agua gratuitos.
El lunes finalizan las fiestas con la gira y una gran paellada.
