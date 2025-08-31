Tapia galardona a los hermanos Méndez por una vida dedicada a la madera
La feria Campomar cierra este domingo sus puertas con una jornada con el mar como protagonista y homenaje a los vecinos José Fernández Rodríguez y Elvira Erigoyen Pérez
La feria Campomar de Tapia de Casariego reconoció con su galardón el “Requesón de Honor” a los hermanos Jesús y Alejandro Méndez, que regentaron la carpintería Méndez durante casi medio siglo en La Roda. A sus 70 años y jubilados- cerraron la carpintería en diciembre de 2024 – continúan trabajando la madera como afición, dándole forma de coches. Sorprendieron recientemente con la creación de un coche fórmula 1 de tamaño real. Precisamente, en la feria se puede disfrutar de una exposición de las réplicas de madera de los coches de fórmula 1 creadas por la carpintería Méndez, hasta este domingo, último día de Campomar.
Una jornada que estará dedicada al mar y que comienza a las 10.00 horas con una oración y ofrenda floral en recuerdo a los marineros fallecidos en el balcón de la Cofradía de pescadores y el posterior homenaje a dos personas mayores del concejo vinculadas con el mar, en esta ocasión José Fernández Rodríguez y Elvira Erigoyen Pérez.
Ayer sábado, el campo fue el protagonista del certamen y también hubo homenajes para dos vecinos del concejo Jesús Loza Pérez y María Luisa Iglesias Fernández.
