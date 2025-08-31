Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tapia galardona a los hermanos Méndez por una vida dedicada a la madera

La feria Campomar cierra este domingo sus puertas con una jornada con el mar como protagonista y homenaje a los vecinos José Fernández Rodríguez y Elvira Erigoyen Pérez

Alejandro y Jesús Méndez recogen el galardón &quot;Requesón de Honor&quot; en la feria Campomar.

Alejandro y Jesús Méndez recogen el galardón "Requesón de Honor" en la feria Campomar. / Foto Juanma

Demelsa Álvarez

Tapia de Casariego

La feria Campomar de Tapia de Casariego reconoció con su galardón el “Requesón de Honor” a los hermanos Jesús y Alejandro Méndez, que regentaron la carpintería Méndez durante casi medio siglo en La Roda. A sus 70 años y jubilados- cerraron la carpintería en diciembre de 2024 – continúan trabajando la madera como afición, dándole forma de coches. Sorprendieron recientemente con la creación de un coche fórmula 1 de tamaño real. Precisamente, en la feria se puede disfrutar de una exposición de las réplicas de madera de los coches de fórmula 1 creadas por la carpintería Méndez, hasta este domingo, último día de Campomar.

Una jornada que estará dedicada al mar y que comienza a las 10.00 horas con una oración y ofrenda floral en recuerdo a los marineros fallecidos en el balcón de la Cofradía de pescadores y el posterior homenaje a dos personas mayores del concejo vinculadas con el mar, en esta ocasión José Fernández Rodríguez y Elvira Erigoyen Pérez.

Ayer sábado, el campo fue el protagonista del certamen y también hubo homenajes para dos vecinos del concejo Jesús Loza Pérez y María Luisa Iglesias Fernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
  2. Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
  3. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  4. Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
  5. Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
  6. DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
  7. Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
  8. Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés

Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: "Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países"

Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: "Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países"

Ligero repunte de la criminalidad en Gijón (y estos dos tipos de delitos tienen la culpa)

Ligero repunte de la criminalidad en Gijón (y estos dos tipos de delitos tienen la culpa)

Educación ejecuta obras de mejora en varios colegios de Avilés por 300.000 euros

Educación ejecuta obras de mejora en varios colegios de Avilés por 300.000 euros

Llorián García, comisario de "Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031": "Oviedo y Asturias en general mantienen una cercanía con el otro que debe ser potenciada"

Llorián García, comisario de "Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031": "Oviedo y Asturias en general mantienen una cercanía con el otro que debe ser potenciada"

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto

El hombre que decía lo que hay

El mismo dilema

Fueron imposibles el sosiego y la serenidad

Tracking Pixel Contents