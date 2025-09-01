Allande homenajea a su campeón de billar Avelino Rico: “Siempre ha llevado con orgullo el nombre del concejo allá donde ha competido”
El histórico jugador ha acordado con el Ayuntamiento ceder el uso de su nombre para futuros eventos o trofeos que puedan organizar relacionados con su especialidad
El Ayuntamiento de Allande y la asociación de mayores “Fonfaraón” realizaron un pequeño homenaje al vecino Avelino Rico, que se proclamó campeón del mundo de billar a tres bandas en los años ochenta. Además, aprovecharon el encuentro para recabar su autorización para utilizar su nombre en eventos deportivos, como el torneo de billar que ya se celebró hace unos años, así como en la creación de futuros galardones.
“Queremos dar nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a Avelino, campeón de billar y orgulloso allandés por sus logros deportivos y por la ejemplar trayectoria”, le dedicó la alcaldesa, Mariví López, quien reconoció que “su triunfo es de enorme orgullo para todo el concejo”.
Además, la Alcaldesa destacó que “siempre ha sabido llevar con dignidad y orgullo el nombre de Allande allá donde ha competido, convirtiéndose en un referente y un embajador de nuestro concejo” y le agradeció su “generosidad” por permitir que el Ayuntamiento pueda utilizar su nombre para los eventos que puedan organizar relacionados con el billar.
Un acto que el homenajeado agradeció y reconoció que siempre ha llevado a Allande con él: “He llevado con orgullo el nombre de Pola de Allande por América y hasta Japón, es una tierra muy particular”.
