"Patoleada" de solidaridad: patos de goma contra el cáncer en Tapia

Cientos de personas se dieron cita en la segunda "Patoleada" solidaria organizada por el colectivo tapiego "Os Mismos de Sempre", que se escenificó en la piscina de agua salada de Tapia de Casariego, este domingo por la tarde. Se trata de una singular iniciativa que pusieron en marcha el año pasado para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y que se destinan al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA).

El coordinador científico del IUOPA, Mario Fraga, estuvo presente en el lanzamiento de los pequeños patos de goma a la piscina y agradeció el trabajo del colectivo, además de animarlos a seguir trabajando. "Lo que estáis haciendo es muy importante", subrayó y destacó que su labor "está creando conciencia social y eso para los investigadores es fundamental, nosotros no tenemos esta capacidad".

A falta de un recuento final de la venta total de los simpáticos patos de goma que se fue realizando a lo largo de todo el verano en diferentes puntos de Asturias, los organizadores confirman que se ha superado la cifra del año pasado, cuando se vendieron 3.000 unidades, por lo que se muestran muy contentos con la implicación de la gente en la iniciativa, tanto a la hora de hacerse con los patos como de participar en la "Patoleada". Una cita que en esta edición tuvo a la lluvia como invitada inesperada, lo que hizo que el numeroso público que se había congregado en la zona de la piscina se fuese yendo antes del final.

Lanzamiento de los patos de goma a la piscina. / T. CASCUDO

Los patos de goma puestos a la venta por cinco euros para recaudar los fondos son únicos. Bautizados como "Solipato", la asociación con ayuda de otros colectivos los personalizó. Este año, llevaban el típico pañuelo marinero identificativo de las fiestas del Carmen tapiego colocado al cuello y un sombrero de paja con una cinta de la misma tela del pañuelo.

En la "Patoleada" los patitos se lanzan a la piscina e integrantes del club "El Cantil Pesca Deportiva" son los encargados de "pescar” a los que se llevarán premio. Un tipo de rifa en el que la recompensa más relevante fue la estancia de dos noches para cuatro personas en unos apartamentos rurales en el Parque Natural de Redes que recayó en una participante de Oviedo. Pero fueron al menos una decena de premios los que se sortearon, todos ellos donados por el comercio del concejo y que viajaron a diferentes puntos de Asturias como Arriondas, Noreña e incluso fuera, como Madrid