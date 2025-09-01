Tapia clausura una feria de Campomar de récord: el certamen contó con 96 expositores
“El balance es satisfactorio, tuvimos un programa cargado de actividades y la gente respondió”, destaca el alcalde, Pedro Fernández
Tapia clausura una feria de Campomar realizando un balance “satisfactorio”. “Tuvimos 96 expositores, que es todo un récord, además se disfrutó de un programa cargado de actividades donde la gente respondió”, subraya el alcalde, Pedro Fernández.
En el último día de la feria no faltaron los homenajes. En esta jornada fue el dedicado a los vecinos dedicados al mar José Fernández Rodríguez y Elvira Erigoyen Pérez. El sábado lo habían sido los que dedicaron su vida al campo Jesús Loza Pérez y María Luisa Iglesias Fernández.
Otro importante homenaje de la feria fue el dedicado a los hermanos Jesús y Alejandro Méndez, que recibieron el galardón “Requesón de Honor” por sus casi 50 años al frente de su carpintería. Además, en la feria mostraron en una exitosa exposición lo que son capaces de hacer con la madera, recrear coches de fórmula 1. Un impresionante trabajo que atrajo a centenares de personas a visitar cada día de feria a visitar la muestra.
Además, el domingo la feria se despidió con una oración y ofrenda floral en recuerdo de los marineros fallecidos, que se realizó en la Cofradía de pescadores. Talleres, música en directo y una degustación de bonito del norte fueron otras de las actividades de las que se pudo disfrutar antes de la clausura que del evento que despide el verano tapiego.
