Belmonte cierra San Antonio con mantel y mesa puesta: "Es el día más prestoso de todos"

Belmonte de Miranda clausuró este lunes sus fiestas de San Antonio con la jornada más especial para los vecinos, la gira, considerado el día grande de los festejos. La unión vecinal, la esencia de compartir y conservar la tradición es lo que más valoran los asistentes a un evento que en los últimos años se caracteriza por el reparto de una gran paella en la que participaron más de 350 personas.

"El día de la gira es muy importante en Belmonte porque es el día de la fiesta de los vecinos", expone Tino Rodríguez "El Fabeiro". Un sentir que se iba repitiendo entre los comensales de las diferentes mesas que acuden con familia, amigos y vecinos para compartir la comida de hermandad en la que además del arroz no faltan los productos típicos de las comidas campestres que aportan los asistentes.

La familia de los "Fabeiros". / D. Álvarez

"Antes íbamos carretera arriba con el lacón asado para celebrar la gira", rememora Concepción González, haciendo referencia a cuando décadas atrás en la gira los diferentes grupos de familias y pandillas de amigos salían a comer a diferentes lugares de la villa y alrededores. Una tradición que fue evolucionando hasta "llegar a una mesa común, que permite al pueblo unirse, es un día para compartir", añade Carmen Artime, sobre la forma de celebrarlo actualmente.

La gira cierra las fiestas de San Antonio y quizá por ello todo el pueblo se vuelca. "La gente se anima mucho a participar , nos gusta venir porque es un día para hacer pueblo, hace unión, es el mejor día de todos con diferencia", insiste Elena Álvarez.

Para disfrutar de estos días de fiesta, muchos vecinos y familiares que residen fuera del concejo regresan. Es el caso de Amalia Calzón que incluso se tuvo que pedir días en el trabajo en Madrid para no fallar en las fiestas. "Este es el día más prestoso de todos, compartimos la comida con los vecinos, un rato de conversación aquí sentados y nos hace volver a las raíces y recuperar la esencia de la romería, cuando íbamos con el bollo preñáu al prau", reconoce.

Un grupo de familia y amigos llegados de Oviedo, Canarias y Bruselas. / D. Álvarez

También de otros puntos del mapa son incondicionales de las fiestas belmontinas los amigos Toni González, que regresa desde Bruselas; Roberto Pérez, desde Canarias; y Fernando Álvarez, de Oviedo; arrastrando con ellos a sus familias. "Todos los años nos juntamos para disfrutar de las fiestas, son muy familiares y nuestros hijos disfrutan mucho porque tienen libertad y nosotros la tranquilidad de estar en el pueblo", cuenta Pérez, que también considera que el último día de las fiestas es especial por ser "la fiesta del pueblo y de convivencia".

La organización de los festejos se estrenó este año con éxito y está compuesta por la directiva de la asociación cultural "Pico Cervera". "Estamos muy contentos con el resultado, hubo mucha participación todos los días, incluso en las nuevas propuestas", explica la presidenta, Mercedes Velasco Flórez. Una de las nuevas propuestas fue un concurso de tortillas de patatas en el que participaron una docena de tortillas y que sirvió para complementar el posterior disfrute del bollo preñáu de la tarde del domingo.

Familia Veovidez de Belmonte. / D. Álvarez

El alcalde, Gilberto Alonso, también se mostró muy satisfecho con el resultado y con el trabajo realizado por los organizadores. "Con los pocos recursos que tenemos, cogieron las fiestas hace siete meses y lograron un cartel digno de ayuntamientos muy superiores al nuestro", reconoció.

Tras la comida, la fiesta rindió homenaje a la vecina más longeva del municipio de 102 años, María Teresa Feito Sirgo.