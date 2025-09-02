Novedades en El Castelón de Coaña: las nuevas investigaciones constatan que existió un barrio extramuros en el castro coañés

El Castelón de Coaña registra estos días una nueva campaña de excavación en la zona de la puerta primitiva del yacimiento, vigente hasta al menos el siglo I después de Cristo. Se trabaja en una superficie pequeña, de en torno a 40 metros cuadrados, pero muy rica en información porque afianza la teoría de que existió un barrio extramuros. "Es una zona muy interesante, especialmente porque se pone de manifiesto que el área de asentamiento es más extensa que lo que marcan las murallas, el núcleo va más allá del anillo fortificado", señala el arqueólogo Ángel Villa.

Explicó el especialista que esta excavación permite "acceder a una zona muy interesante en términos cronológicos", donde el terreno está más virgen, por lo que los arqueólogos están recabando datos de "sumo interés". "Quizás no sean resultados tan llamativos en cuanto a las estructuras, pero sí de un interés extraordinario porque muestran un periodo de ocupación mucho más largo del que podíamos presumir en esta área periférica", apuntó, si bien pidió tiempo para realizar los análisis oportunos de carbono 14 que deben corroborar las hipótesis de los investigadores. Villa constata que estos trabajos en curso ponen de manifiesto el "interés científico" del castro de Coaña, que "en muchas ocasiones se había considerado agotado".

Los trabajos, que continúan en la zona abierta el año pasado, empezaron hace dos semanas y se prolongarán al menos otras dos. Así lo confirmó el arqueólogo que dirige la investigación sobre el terreno, Alfonso Menéndez, que también mostró su satisfacción por la información que están recabando. "Están saliendo los restos de una tercera cabaña de lo que podría ser un barrio extramuros que no era conocido", apuntó en la visita guiada a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Estuvo acompañada del director de Patrimonio, Pablo León, así como por la alcaldesa de Coaña, Rosana González y varios concejales del gobierno y de la oposición socialista.

Nuevas dataciones

Además de documentar el citado barrio extramuros, los trabajos en curso también buscan ampliar el conocimiento sobre la muralla defensiva. En concreto, los investigadores quieren conseguir una datación para la puerta más próxima a la entrada actual del castro. "Fue el último camino transitable de acceso al castro", señala Villa, que aspira a que un futuro el visitante pueda acceder al castro como los antiguos pobladores y que "recuperen la perspectiva de hace 2.000 años". En este sentido, puso sobre la mesa la posibilidad de replantearse la accesibilidad al recinto, siempre con el objetivo de que el visitante entienda mejor el poblado.

En esa mejor comprensión del yacimiento se enmarcan los trabajos de renovación total de aula didáctica. Las obras del edificio ya están listas y se están ultimando los nuevos paneles, gracias a una inversión de más de 150.000 euros. La consejera confía en que en otoño pueda reabrir sus puertas, tras su segundo verano cerrada al público. La titular de Cultura destacó que el castro coañés "es una joya del patrimonio arqueológico asturiano y su estudio y conservación son fundamentales para entender nuestra historia y ponerla en valor". En este sentido, defendió las campañas de excavación y también el trabajo del arqueólogo Ángel Villa que se ocupa de supervisarlas.

Además, la consejera anunció que próximamente empezarán trabajos de excavación en Mohías (Coaña) y en San Chuis (Allande). Dijo Gutiérrez que las excavaciones se enmarcan en el Plan de la Cultura Castreña, un plan que, en los últimos cuatro años, ha recibido una inversión total de 1,3 millones. De la citada cuantía, Coaña ha recibido un montante de 334.0000 euros.