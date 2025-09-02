Piantón homenajea a Elvira de Lopón , "el alma del pueblo"

Elvira Fernández Vijande, más conocida en Piantón (Vegadeo) como Elvira de Lopón, ha recibido el caluroso homenaje de sus vecinos a sus 95 años por ser la persona más longeva viviendo en la localidad. La asociación cultural "Honor del Suarón" organizó este reconocimiento hacia su vecina por considerarla "un ejemplo de vida, entrega y cercanía".

Destacan de Elvira de Lopón, que llegó hace 73 años a Piantón, su incansable colaboración con la actividad del pueblo, y ponen como ejemplo su aportación a los actos de Semana Santa que organizan. De hecho, en la placa que le entregaron le reconocen ser "el alma del pueblo".

El acto de homenaje consistió en una misa y posterior picoteo en el que participaron más de ochenta personas entre familiares, amigos y vecinos. Un encuentro por el que Elvira de Lopón se mostró muy agradecida. El objetivo de la asociación es seguir reconociendo cada año a las personas mayores de la localidad.