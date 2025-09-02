El puente del ferrocarril de Navia luce estos días una pancarta con el mensaje: "Barbón, arregla el espigón"

La plataforma Salvemos el Espigón, de Navia, ha colocado este fin de semana en el puente del ferrocarril de la capital una pancarta en la que se puede leer: "Barbón, arregla el espigón". Un mensaje al que acompañan dos fotos, una de 1950 y otra actual para mostrar el deterioro que ha sufrido a lo largo de los años este dique de contención que canaliza la desembocadura de la ría de Navia.

Con esta acción, el colectivo vecinal quiere mostrar que comienzan el curso con fuerza para seguir reclamando el arreglo de una infraestructura que consideran esencial para proteger la playa y La Poza, así como la propia villa. Denuncian que a pesar de su insistencia y de haber solicitado reuniones con el presidente del Principado y la consejería de Movilidad y Medio Ambiente "no nos han recibido".

La plataforma se fundó en 2024 y hace unos meses presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Asturias contra la consejería y Demarcación de Costas.