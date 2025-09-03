La alegría de José Antonio González al localizarse los primeros restos óseos en la fosa de Carcedo: "Esto es muy importante"

El salense José Antonio González, de 98 años, no ocultaba este miércoles su felicidad en el cementerio de Carcedo. Allí donde siempre creyó que estaban los restos de su hermano Francisco, "Paquín" en su familia, en la fosa común del camposanto valdesano, han empezado a aflorar restos humanos. Aún es pronto para identificar los cuerpos, pero los investigadores creen haber encontrado al menos a dos individuos, que podrían ser los integrantes del grupo de seis personas a los que se busca en este enclave y que fueron fusiladas en octubre de 1936 en una curva de la carretera de La Espina.

Junto a Francisco González, asesinado con 17 años, se busca a sus vecinos del pueblo de Ovés, en Salas, Bernabé Fernández y Francisco García. Se cree que con ellos fueron enterrados Darío Peláez, Fernando González y Julio González, vecinos de la localidad de Brañalonga, en Tineo, y parte de los integrantes del grupo musical "El bandín de Brañalonga".

Avelino Gutiérrez muestra la zona en la que se hallaron los cuerpos. / T. Cascudo

El arqueólogo responsable del grupo Arqueos, que lidera la exhumación, explica que este mediodía se encontraron los primeros restos. "Parece que no es un enterramiento ordinario. Los cuerpos están en posición transversal, en posiciones muy difíciles, forzadas, superpuestos unos encima de otros", dice Avelino Gutiérrez. Piden cautela pues es pronto para "aventurar la identidad, pero creemos que pueden ser los restos óseos de las víctimas que estamos buscando".

El responsable de Arqueos señala que los trabajos son muy complejos porque es un espacio muy reducido y a mucha profundidad: "Estamos trabajando a casi metro y medio y en unas condiciones muy difíciles". Se espera que en los próximos días sigan aflorando nuevos restos. Muy agradecido con el trabajo de Arqueos se mostró José Antonio González, que se plantó en el cementerio en cuanto tuvo noticias de la aparición de los primeros huesos.

José Antonio González, este miércoles, en el cementerio valdesano. / T. Cascudo

"Estoy contento. Esto es importantísimo para mi, pero sobre todo lo hago por mi madre, porque sufrió toda su vida por su Paquín. Me emociono porque la vi sufrir hasta que murió", relata González, que tenía 9 años cuando mataron a su hermano. El salense, que ahora reside en La Espina, movió cielo y tierra cuando se enteró de la exhumación, hace unos meses, de la fosa de La Caridad. Creía que no se recuperaban cuerpos de los cementerios y cuando vio la noticia contactó con los responsables del operativo y les convenció para iniciar estos trabajos.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, también se desplazó a Carcedo y se mostró satisfecho por el hecho de que la excavación empiece a dar sus frutos. "Sobre todo por dar satisfacción a José Antonio, de 98 años, que lleva solamente, y lo digo irónicamente, 89 años esperando por este momento, esperando a que florezca la verdad y la reparación. Hoy esa reparación empieza", señaló Zapico, que expresó el compromiso del Principado con el cumplimiento de las leyes de Memoria Democrática.

Zapico estuvo acompañado en Carcedo por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado.