El fuerte viento causa estragos en el puerto de Castropol: una lancha a pique y varias dañadas

El puerto deportivo de Castropol registró daños esta noche a consecuencia del fuerte temporal de viento y mar registrado en el Occidente. El pantalán de temporada, estrenado el año pasado, resistió el envite de las olas, pero las embarcaciones resultaron afectadas: una de ellas se fue a pique y hay al menos una docena con daños por los impactos contra la estructura flotante.

El presidente del Club de Vela de Castropol, Javier Gallego, alertó a los usuarios del fuerte temporal y algunos retiraron las embarcaciones. Sin embargo, muchas permanecieron en la estructura y resultaron afectadas.

"El pantalán no tiene gomas de protección, por lo que las lanchas chocan contra él y quedan dañadas", señala Gallego, quien indica que esta situación pone de manifiesto que la ubicación actual no es la adecuada para construir un puerto deportivo permanente. "Este no es un lugar seguro", señala Gallego, quien defiende que el muelle de La Punta, al que muchos llevaron las lanchas en busca de refugio, es el lugar idóneo para ese puerto tan largamente demandado.

Cuenta Gallego que en la noche del martes al miércoles se registró lo peor del temporal. "Llevamos cuatro días de viento intenso, que no es normal, pero esta noche fue lo peor", apunta.