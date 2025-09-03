La historia de los jóvenes músicos de Brañalonga asesinados en octubre de 1936 y cuyos restos se buscan en Carcedo

"El bandín de Brañalonga" era el nombre de una formación musical de la citada localidad tinetense que acostumbraba a terminar sus actuaciones tocando el Himno de Riego. Se cree que esa es la razón por la que fusilaron a tres de sus integrantes en octubre de 1936. Según el relato de sus familiares, la Guardia Civil de la época los recogió en casa con el pretexto de que tenían que actuar en la localidad valdesana de Castañedo, pero nunca volvieron a su casa. Ahora sus cuerpos se buscan en la fosa común del cementerio de Carcedo, en Valdés. Los trabajos de exhumación, a cargo del grupo Arqueos, comenzaron ayer y se prolongarán durante varios días.

"Es emocionante. Estamos contentos, pero tristes a la vez", resume Tinina Peláez, sobrina de Darío Peláez, uno de los jóvenes músicos asesinados en una curva de la antigua carretera de La Espina en octubre de 1936. Junto a su tío, se busca a sus compañeros de banda, Fernando González, de la misma edad, y a Julio González, de 19 años. Cuenta Peláez que su padre también viajaba junto a los músicos fusilados, pero alguien se apiadó de él: "El paisano que lo iba a matar le dijo que no podía hacerlo, que era un crío, porque tenía 15 años y le dejó escapar".

Su padre falleció joven y Tinina, conocida por formar parte del Club de Guisanderas de Asturias, apenas pudo conocerlo, pero en su familia esta historia dejó una trágica huella. Como anécdota cuenta que su padre conoció a la que sería su mujer yendo a visitar el cementerio de Carcedo, donde siempre se creyó que están los restos de Darío y sus compañeros de bandina.

La viceconsejera charlando, este martes, con José Antonio González y Tinina Peláez. / R. T. C.

Tres vecinos de Ovés

En la exhumación iniciada este martes también se buscan los cuerpos de tres vecinos de Ovés (Tineo): Francisco González (17 años), Bernabé Fernández, y Francisco García. El hermano del primero, de 98 años, no se quiso perder ayer el inicio de los trabajos. "Esto es una alegría", señaló.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, visitó los trabajos y reafirmó el compromiso del ejecutivo con la Ley de Memoria Democrática. Avanzó también que está previsto regresar a Santianes de Molenes, en Grado: "En una primera actuación no se encontraron los restos, pero hay indicios de que puedan estar en otro lugar y vamos a volver". En este punto se buscan los restos de entre siete y once personas, según los estudios previos. Se trata de vecinos de la aldea de San Miguel, víctimas de la represión franquista.