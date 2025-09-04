El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello

La Selmana de les Lletres Asturianes de 2027 estará dedicada al escritor Xuan Bello. Así lo anunció la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en la inauguración del Festival La Favorita, de Luarca, que este año incorpora el nombre del creador de Paniceiros. Bello estuvo muy presente en el estreno de la segunda edición de este propuesta cultural que ideó en 2024 y que no pudo culminar este año por su prematuro fallecimiento. Sin embargo, sus amigos y familia, con su mujer, Sonia Fidalgo a la cabeza, echaron el resto para que la cita siguiera adelante y en la tarde de este jueves se comprometieron a hacerla crecer.

En un emotivo discurso, la titular de Cultura dijo que la razón de elegir 2027 para el gran homenaje "a la inmensa figura" de Bello es dar tiempo para que sus seres queridos apacigüen el alma, pero también porque no se le dedicará una semana, sino un año entero para reconocer y agradecer todo lo que dio a la cultura asturiana. Por cierto, Cultura avanzó también que en 2026 la Selmana de les Lletres será para Taresa Cónsul, monja benedictina del Monasterio de Santa María de la Vega y la primera mujer que escribió teatro en asturiano.

El sueño de Xuan

Dijo Vanessa Gutiérrez que La Favorita "nació del sueño de Xuan y ya es patrimonio colectivo" y esa idea repitió el codirector del evento, el productor cultural Alberto Morell, que agradeció la respuesta de los artistas, que "no dudaron en entregarse al festival, como un homenaje a Bello y a su gran sueño".

Morell junto a la consejera y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, presentó un festival dedicado a la cultura contemporánea que hasta el domingo ofrece diecisiete actuaciones, desde música a teatro o performance, en puntos diversos de la villa como el callejón del Lobo donde tuvo lugar ayer la primera propuesta cultural. "La novedad este año es utilizar los espacios urbanos y convertir las plazas, las calles, los diques... en lugares para expresar el arte y la cultura contemporánea como era el sueño de Xuan, comunicar y transmitir esa belleza", precisó Morell, que se refirió a la tristeza intensa que sintió por perder a su amigo desde hace 25 años.

El potea José Manuel Benítez, el aruqitecto Jesper Ravn, la artista multidisciplinar Orovega o la coreógrafa Constance Anderson son algunos de la veintena de artistas que participan en La Favorita. Muchos de ellos conviven estos días en Busto, pues era objetivo de Xuan idear un concepto de festival-residencia. Entre ellos está el escritor y director de escena Fernando Renjifo, que ayer ejerció de portavoz y aplaudió este proyecto que busca llevar al rural propuestas artísticas y creativas más propias de las ciudades: "Está bien que la cultura no sea exclusiva de los grandes polos de exhibición". Para Renjifo acercarse a un público "más virgen" es también una experiencia para el creador: "Es un lujo y un honor que da sentido a lo que hacemos".

El alcalde, Óscar Pérez, cerró los discursos oficiales defendiendo la iniciativa. "Tenemos en Luarca a lo más granado de la cultura, no solo asturiana, sino nacional o internacional y el objetivo es que ese festival siga creciendo", dijo Pérez, quien mostró su agradecimiento a los familiares y amigos de Bello y también al Principado, que apoya económicamente el proyecto.

El programa

Tras las primeras actuaciones del jueves, el programa continúa mañana, viernes, desde las 18:00 horas. Habrá actuaciones en el callejón del Lobo, en la plaza Severo Ochoa, en el puerto y en la plaza de abastos. El sábado se proyectará un documental de Juanjo Menéndez, habrá una performance en el puerto de Luarca a cargo de Lina Lee y Evangelos Biskas y también habrá otra performance en la playa de Luarca de Kimvi. El arquitecto Jesper Ravn presentará la instalación "Steap into the light" en el puerto y en el mismo escenario habrá un espectáculo de danza contemporánea a cargo de Ble Biru y Constance Anderson.

La última sesión será el domingo con el "Homenaje a Rosalía" a cargo de los poetas Alba Cid, Nieves Neira y Anxo Angueira. Será en el bosque-jardín a las 12:00 horas y, a las 13:30 horas, será la actuación de despedida en la playa de Luarca.